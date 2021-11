Ferrán Torres: "Pudo generar conflicto porque había gente muy veterana que igual se lo merecía más"

Ferrán Torres ha hablado de su salida del Valencia CF. El futbolista de Foios reconoce que en la propuesta de renovación con el Valencia pidió la capitanía del equipo al tiempo que afirma que "pudo generar conflicto porque había gente muy veterana que igual se lo merecía antes que yo. Yo me sentía preparado, era el equipo de mi ciudad, mi equipo, llevaba muchos años... y yo me sentía preparado para serlo. Mi intención siempre fue renovar pero se presentó una oportunidad irrechazable como era el City de Pep Guardiola".

Volver un día a su casa

Insiste Ferrán en que un día le gustaría volver al Valencia. "Mi salida fue difícil para mi y mi familia después de tantos años en mi club, porque para mi es mi club. Al final sabemos que es parte del fútbol y ya está olvidado. Siempre voy a decir que Valencia es mi casa y me gustaría el día de mañana poder volver porque nunca lo voy a poder olvidar y para mi siempre va a ser un honor poder jugar aquí".

Su salida al Manchester City

También reconocía porque escogió la opción del Manchester City afirmando que "hubo muchas ofertas aunque mi representante no me las dijo todas porque yo quería mantenerme al margen. Al final hubo dos o tres ofertas serias hasta que apareció el City con Guardiola y en ese momento no me lo pensé dos veces".