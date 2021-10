Ferrán Torres: "Valencia es mi casa y yo soy un valencianista más"

No olvida donde se crio. Ferrán Torres reconocía ayer en Radioestadio Noche que "siempre lo he dicho, Valencia es mi casa y yo soy un valencianista más". Además insistía respecto a la entrevista de su despedida que "aquello ya es pasado, está olvidado, yo soy un valencianista más y siempre lo voy a ser".

También nos cuenta cómo está tras marcharse lesionado del partido ante Italia: "El pie va evolucionando bien ahora a tratarse con los fisios y a llegar al domingo. Soy un guerrero y voy a llegar como sea. Fue un golpe y no sabría decir en qué momento fue"

"Después del partido con la adrenalina me fui a dormir más tarde de lo normal. Hablé con los de siempre, familia, amigos..." Y le preguntamos si habló con su hermana: "Eso siempre, estamos muy unidos y solapados y siempre que puedo hablo con ella. Tenemos dos tatuajes juntos, uno es un ancla que pone que no nos hundimos. Otro que pone no importa qué y no importa dónde".

Sobre los goles tiene claro a quién agradecérselo: "Oyarzabal me puso dos auténticos caramelitos y en la celebración le dije que era más suyo que mío"

Confiesa que no le gusta leer la prensa: "Me he desconectado de la prensa porque cuando van bien las cosas todo es muy bonito y cuando van mal no me gusta leerlo". Hoy apuntaban algunas informaciones de una cesión al Barcelona pero él se resigna: "Siempre hay rumores, salen mil cada día"

"Sigo sin creérmelo..."

Sobre su buen momento en la Selección y lo bien que lo ha hecho en lo que ha jugado: "No lo asimilo. Hace poco más de un año que debuté, he estado en una Euro, he jugado con Busquets, Ramos... no me lo creo mucho y espero que siga así. El fútbol es muy rápido y nadie se esperaba que pudiera hacer estos números y que el míster confiara tanto en mí". Sobre su cifra goleadora: "Con la cifra estoy en shock. Eso es bonito porque el trabajo tiene su recompensa pero el ayer ya es pasado y hay que pensar en el domingo"

"Luis Enrique es el que implanta la forma de jugar, su historial ya lo conocemos. Está convocando a jóvenes y creo que estamos haciendo una magnífica selección. Es una familia y esto se nota", asegura sobre el seleccionador.

En cuanto a su vida en Inglaterra confiesa estar más adaptado: "Ahora estoy disfrutando de poder salir más de ver Manchester, es una ciudad en la que hay cosas que hacer. La única pega que pondría es el tiempo".