Países Bajos en la Eurocopa 2024: siempre en el alambre

Hace mucho tiempo que Países Bajos ha dejado de ser una de las selecciones potentes del fútbol europeo, pero cada dos años se asoma para intentar volver a ese escalón perdido.

Siempre con talentos individuales y a menudo con propuestas atractivas, los neerlandeses se plantan en la vecina Alemania para tratar de recuperar la autoestima perdida hace ya más de una década. Con Koeman veremos algunos jóvenes talentos y puede que animen el torneo, pero pocos confían en que la oranje de Depay, Gakpo y Malen nos haga recordar a los holandeses del pasado.

El Objetivo: volver a la élite

Desde 2010 han dado muchos tumbos y este último no les llega colmados de esperanzas. En Qatar cubrieron el expediente, llegaron a cuartos y cayeron en una épica tanta de penaltis ante Argentina, pero no ganaron a ningún equipo de verdadero nivel. Hace tres años, en la Euro cayeron ante la República Checa. Ahora, en un grupo en el que sólo Francia parece estar por encima, los Países Bajos está obligada a llegar a los octavos de final y a partir de ahí todos le pedirán un poquito más, superar al menos un cruce en el que no sean claros favoritos. Todo lo que sea superar los cuartos será un gran éxito a celebrar en los canales de Amsterdam.

El crack: Virgil Van Dijk

El líder indiscutible de este equipo es defensa y no ha vivido su mejor temporada. Van Dijk aún trata de recuperar el nivel de 2019, cuando una grave lesión de bajó del pedestal, aunque su rendimiento alto está asegurado. Tiene la jerarquía suficiente para tirar del equipo y hasta capacidad para llegar a portería en las jugadas a balón parado, pero necesitará que los delanteros lo acompañen o no dará abasto. Depay, Gakpo, Simons y Malen llevarán la responsabilidad del equipo en ataque y si ninguno de ellos rinde los neerlandeses se irán pronto a casa.

Virgil van Dijk | Reuters

Debilidades: mediocampo

Lejos quedan los tiempos en que Holanda tenía algunos de los mejores centrocampistas del mundo. Hoy Koeman busca pareja para trabajar y que sea capaz de enlazar mínimamente con los delanteros, pero ninguno de los que juegan en la medular parece dar el nivel exigido. Así que el balón pasará poco por allí.

El once de Países Bajos

Verbruggen – Dumfires, De Ligt, Van Dijk, Aké, Blind – Wieffer, Rejnders – Simons, Gakpo, Malen