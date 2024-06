Francia, el campeón sin corona: el rival a batir en los grandes torneos

Desde hace diez años, Francia es el rival a batir en todos los grandes torneos. Con una plantilla descomunal, una experiencia en finales de Mundiales y Eurocopas y una dirección muy estable, a nadie se le escapa que el ogro más temido del campeonato es el francés.

Además, será otro escaparate al mundo para un Mbappé en cambio de ciclo, y quizás herido tras perder el último Mundial. Francia no estuvo a la altura en la Eurocopa pasada, pero sigue siendo un rey sin corona a quienes todos quieren batir.

El Objetivo: Ganar

No hay excusas, ni siquiera para el finalista. Francia se sabe superior y es por ello que un subcampeonato no se va a celebrar en los Campos Elíseos. La vuelta a casa tras perder la final contra Argentina fue bastante fría, así que los de Deschamps saben que no tienen más premio que volver a París con la copa en las manos. Son los primeros en las apuestas y en cada paso que han dado hasta llegar a aquí han demostrado que son los mejores, hasta que alguien cambie el status del fútbol europeo.

El Crack: Kylian Mbappé

No ha sido un buen año para el crack parisino, pero la Eurocopa aparece en su horizonte como un revulsivo. El torneo le encuentra en un cambio de casa y un reto nuevo para agosto, pero la presión volverá a recaer en sus hombros cuando la pelota ruede en campo francés.

En la final del Mundial tuvo que ser él solo, o casi, quien levantara al equipo ante la embestida argentina. La duda es si ahora está preparado para ser tan importante o Griezmann, Dembélé o Barcola tendrán que dar un paso al frente.

Kylian Mbappé celebrando un gol con la selección francesa | Getty Images

Debilidades: Juego estático

A la Francia de Deschamps ya la conocemos todos y los equipos saben que brillan más a la contra. Así que un equipo que se encierre y le dé la pelota puede ser una incomodidad difícil de superar para un equipo acostumbrado al ritmo lento en ataque estático.

El once de Francia

Maignan – Kounde, Pavard, Upamecano, Mendy – Tchuameni, Rabiot, Griezmann – Dembele, Thuram, Mbappe