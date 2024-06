España vs Italia en directo: Eurocopa 2024

Debutantes

Tanto Luis De la Fuente como Luciano Spalletti debutan en esta Eurocopa como entrenadores en un gran torneo de selecciones.

El español afronta su primera gran cita con 'La Roja' tras once años en la Federación. Ha pasado por la sub 18, la sub 19 y la sub 21, hasta que tras la marcha de Luis Enrique después del Mundial de Qatar, dio el salto a la absoluta.

Ganó la última edición de la UEFA Nations League hace justo un año en su primer torneo con la selección y ha firmado una fase de clasificación casi perfecta, con solo una derrota ante Escocia.

Luciano Spalletti, por su parte, también debuta en su primer gran torneo como entrenador de la selección italiana. Tras una larga carrera como entrenador de clubes (Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Roma, Zenit, Inter o Nápoles), llegó a la selección el pasado mes de septiembre y tiene la difícil papeleta de refrendar el buen papel de la azzurra en la última Eurocopa, donde salió campeona.