Nico Williams: "Vinicius ha sufrido mucho, pasó de ser el meme de España a un gran jugador"

La selección española de fútbol afronta este jueves el segundo partido de la fase de grupos de la Eurocopa ante Italia. Tras la contundente victoria en el debut contra Croacia, que les deja acariciando los octavos de final, los de De la Fuente pueden certificar ante la vigente campeona su billete a la siguiente fase y dejar prácticamente amarrada la primera plaza del grupo.

Nico Williams es uno de los futbolistas más importantes del combinado nacional. Está llamado a ser uno de los líderes del ataque de España y fue titular ante Croacia, aunque reconoce en 'Radioestadio Noche' que no estuvo muy acertado. "En el primer partido me costó un poco entrar por los nervios", explica.

Es su segunda gran cita con España, ya estuvo en el Mundial de Qatar, y asegura que se siente con más peso en el equipo. Desde su irrupción en el Athletic se ha convertido prácticamente en un fijo en las convocatorias de la absoluta, aunque se perdió la Final Four de la Nations League por culpa de una lesión.

"Fue un golpe duro, tenía muchas ganas de estar. Mis compañeros lo hicieron increíble. Me puse muy contento y les felicité después del partido", reconoce sobre el último título que ganó la selección con Dani Carvajal tirando un penalti a lo panenka. "Es una persona muy fría, uno de los mejores jugadores del mundo. Si se tomó el lujo de tirar el penalti así y lo metió nadie le puede decir nada", explica entre risas.

En las últimas semanas se ha especulado con su posible fichaje por el Barça, algo a lo que Nico parece no hacer mucho caso. "Algo he visto, pero estoy centrado en la Eurocopa y poco más (...) Estoy muy contento en Bilbao, he renovado hace poco, esta temporada lo he hecho muy bien, me siento muy a gusto y contento y ojalá seguir así", explica en 'Radioestadio Noche'.

El extremo del Athletic se deshace en elogios, además, hacia una de las estrellas del fútbol mundial que tenemos la temporada que viene en LaLiga, Kylian Mbappé. "Es un gran jugador, me he fijado mucho en él desde que estaba en el Mónaco", reconoce.

El francés también ha sido protagonista en las últimas horas tras sus declaraciones animando al voto en las próximas elecciones en el país galo, aunque Williams prefiere evitar entrar en este tipo de debates. "Yo me dedico a jugar al fútbol. Si Mbappé tiene su opinión me parece bien, pero yo estoy muy distante a eso", ha explicado.

También habla en 'Radioestadio Noche' sobre quién merece ser el próximo Balón de Oro, un debate que está copado de futbolistas del Real Madrid. "Vinicius, Mbappé, Bellingham... Son muy buenos todos, el que se lo lleve será muy merecido".

Al igual que el brasileño, Williams también ha sufrido esta temporada un episodio de racismo en LaLiga. "Vinicius es un chico que ha sufrido mucho, pasó de ser el meme de España a ser un gran jugador. Tenemos que condenar esos actos racistas", explica.