Jorge Sampaoli: "Para Ancelotti puede ser una trampa entrenar a Brasil"

El fútbol europeo siempre es el mejor destino para aquellos que quieren disfrutar de los mejores jugadores y del mejor fútbol. Bien lo sabe Jorge Sampaoli que vive en Rio de Janeiro (Brasil) y ha decidido viajar hasta aquí para vivir los mejores partidos, aprender y disfrutar del estilo propio de los clubes de Europa.

Ayer lo hizo en Montjuic, donde pudo presenciar un espectacular partido de fútbol entre Barcelona e Inter de Milán con 6 goles y todo por decidir en la vuelta para ver quien es el finalista de la Champions League. Este jueves el entrenador se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Estuve disfrutando a este Barça que me gusta mucho ver, lo quería ver en el campo y me dejó mejores sensaciones".

"La final entre PSG y Barça sería una gran final en cuanto a juego, ojalá se de esa final para asistir y disfrutarla", asegura. El gran protagonista del encuentro fue Lamine Yamal, que a sus 17 años cumplía 100 partidos con el equipo y lo celebró con una auténtica exhibición: "Me recuerda mucho a Neymar en sus comienzos, tiene una frescura y una naturalidad que muy pocos jugadores tiene".

A Sampaoli se le recuerda por su paso por la Selección de Chile donde consiguió alzarse con la Copa América y en España por su paso por el Sevilla en dos etapas donde tuvo que enfrentarse a un mal momento del equipo andaluz: "No me arrepiento de mi segunda etapa en Sevilla. Era difícil en el contexto de crisis que había pero acabó siendo campeón en Europa League. Ahora sigue viviendo ese proceso de crisis que no ha podido superar".

"Me pone muy triste ver al Sevilla esta temporada así. Se ha autodestruido de una forma que su historia no merece", señala. También pasó por el banquillo rojiblanco Julen Lopetegui que ha anunciado hoy su fichaje por la selección de Qatar: "Me pone contento por él porque es una persona que trabaja mucho y que siente mucho el fútbol".

El entrenador ha valorado la actualidad deportiva que, en el Real Madrid, pasa por el futuro de Ancelotti: "El valor de Ancelotti lo tiene por si solo, le ha dado mucho a ese club a pesar de las dificultades de este años, ojalá se le trate con el respeto que merece". "Ser seleccionador es muy diferente a ser entrenador, tiene que coincidir con una buena generación y ahora Brasil tiene falta de opciones en determinados lugares. Para Ancelotti puede ser una trampa irse a Brasil", aconseja.

El entrenador ahora mismo se encuentra inactivo pero ha mostrado sus ganas de volver a estar al frente de un banquillo: "Ya he vivido llegar a sitios en crisis y no quiero volver a hacerlo. Estoy esperando que salga un proceso en el que tenga la posibilidad de elegir a los futbolistas de acuerdo a la idea o mi sentir futbolístico".

Además, a mostrado algún que otro deseo: "Me gustaría entrenar a Pedri, me parece un jugador fuera de serie". "La Selección Española está disparada, diferente, muy parecida a lo que es el Barça hoy. La Selección Argentina y la Selección de España están muy por encima del resto", concluye.