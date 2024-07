La deuda pendiente de España con Cole Palmer

España derrotó el pasado martes 9 de julio a la selección francesa por (2-1) en las semifinales de la Eurocopa, sellando así su pase a la gran final, donde le esperará Inglaterra. Los ingleses ganaron su respectivo partido de semifinales contra Países Bajos, gracias a un gol en el tiempo de descuento de Ollie Watkins, que decantó el partido a favor de los ingleses por (1-2).

El fútbol está lleno de intrahistorias, rivalidades y piques. En este caso, el protagonista es el actual futbolista del Chelsea, Cole Palmer, quien ha sido la gran revelación de la Premier League este año. Tras su marcha del City por falta de minutos, el mediapunta inglés ha demostrado que es un crack mundial capaz de liderar a un equipo top.

Una rivalidad con España en categorías juveniles

El 8 de julio de 2023, las selecciones Inglaterra y España se enfrentaron en la final de la Eurocopa sub 21 en el Estadio de Batumi, en Georgia. España cayó derrotada tras un gol de Palmer, que anotó al final del primer tiempo. El entonces jugador del Manchester City ejecutó un tiro libre que terminó en la portería defendida por Arnau Tenas.

Pero Palmer no se limitó a celebrar el gol con sus compañeros. Posteriormente, el futbolista inglés se acercó al equipo español con una mirada desafiante, lo que provocó una trifulca entre ambas selecciones. El árbitro noruego Espen Eskas respondió expulsando a Ashley Cole, miembro del cuerpo técnico de Inglaterra, y al preparador físico español Carlos Rivera.

España mantiene un jugador de aquella selección ahora en la absoluta

Tan solo está presente en la Eurocopa a Álex Baena, de aquella plantilla que quedó subcampeona en Georgia.

Esta celebración le creo conflictos en su antiguo club a Palmer

Sergio Gómez, en ese momento compañero de Palmer en el City, se mostró molesto por la acción del ahora futbolista del Chelsea. "No sé si hablaremos o si me dirá algo. Si me quiere pedir perdón, que me lo pida, pero la verdad es que no ha sido una buena actitud. Él ha querido celebrarlo así y ya está. Cada uno lo celebra como quiere y ya sabemos cómo son los ingleses. Al final ellos son los que hacen esas provocaciones. Lo ha hecho así y ha habido un poco de barullo", dijo.

Foden alaga a España

"Es enorme. Nos enfrentamos a ellos el año pasado en la final sub-21, Inglaterra contra España. Incluso ese partido fue impresionante, ¡así que no puedo imaginar lo que va a ser este!", explicó el futbolista inglés.