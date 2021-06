España - Portugal: horario, canal de TV y dónde ver online hoy el partido de la selección española

La selección española de Luis Enrique calienta motores para enfrentarse a la Portugal de Cristiano Ronaldo en su preparación para la Eurocopa 2020. Más de 15.000 espectadores podrán acudir hoy al Wanda Metropolitano para ver el estreno de la Roja de cara al campeonato europeo, tras quince meses sin recibir público.

Ambas selecciones se verán las caras este viernes 4 de junio, en un duelo que servirá para probar el estado de forma física del conjunto español, que no dejó buenas sensaciones en los partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar. El equipo de Luis Enrique venció a Kosovo y Georgia con dificultades, y no pudo pasar del empate a un gol ante Grecia en los últimos encuentros que jugó en marzo. A eso se suma la baja del capitán Sergio Ramos, una decisión del seleccionador que no ha convencido mucho a los aficionados al fútbol, a pesar de los escasos minutos que ha tenido el jugador blanco esta campaña.

Con el once titular aún por perfilar, apenas a 10 días de que dé comienzo la cita europea ante Suecia, Luis Enrique tendrá que elegir al arquero que ocupará la portería española, aunque todo apunta a que esta noche el elegido para hacerlo podría ser Robert Sánchez, el joven guardameta del Brighton inglés. Además, podría debutar el recién nacionalizado Aymeric Laporte, al que acompañarán casi con total seguridad Marcos Llorente y Jordi Alba como zagueros. Otra de las dudas estará en la delantera española, donde se postula para la posición titular el futbolista del Villarreal, Gerard Moreno, tras una gran campaña.

Los lusos son los vigentes campeones del título europeo que levantaron en 2016, tras vencer a Francia en la final, aunque no tendrán un camino fácil para revalidar el campeonato. Portugal comparte grupo con la actual campeona del mundo, la selección gala, una de las favoritas para alzarse con la victoria, y con también con Alemania. Con Cristiano Ronaldo como máximo estandarte del equipo, al que acompañará el atlético Joao Félix, el equipo portugués buscará demostrar que es una de las selecciones que opta a ganar la Eurocopa.

Horario: ¿A qué hora se juega el España - Portugal?

El partido entre España y Portugal se juega este viernes 4 de junio, a las 19:30h, en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

Canal TV: ¿En qué canal de televisión se puede ver el España - Portugal?

El encuentro amistoso de preparación para la Eurocopa 2020 se podrá ver por televisión a través de La 1 de TVE.

Internet: ¿Dónde seguir online el España - Portugal?

Podrás seguir en directo el encuentro a través de ondacero.es en Radioestadio con Antonio Esteva, Javier Ruiz Taboada y todo el equipo.