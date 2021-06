El Sanedrín: ¿Qué portero será el titular de Luis Enrique?

Enrique Ortego se moja por una sorprendente opción, cree que en este momento por el seguimiento que le han hecho es Robert Sánchez el que tiene más opciones: "Apuesto por Robert Sánchez, me consta que el preparador de porteros ha visto los siete últimos partidos del Brighton. Cada vez que le ven actuar le sacan cosas más buenas, es tranquilo y valiente. Luis Enrique da la confianza a un portero hasta que les falle. De Gea y Unai han tenido algunos errores y ahora le toca el tercero. Si tengo que decir uno diría Robert"

Cayetano Ros no comparte esa teoría de Luis Enrique: "Si cada vez que un portero falle lo liquida estaría cambiando porteros hasta el día del juicio final. Me da la sensación que ninguno de los tres le da plena confianza y creo que sería arriesgado apostar por Robert Sánchez".

"Creo que no hay demasiada ilusión. Los jugadores no se ven favoritos y la afición tampoco. El equipo debe generar ilusión para llegar a los aficionados"

Optimismo de Luis Enrique

El optimismo de cara a la Eurocopa marca cada palabra del seleccionador español Luis Enrique Martínez, que aseguró tiene que conseguir "que los jugadores se lo crean más", descartó que palpe pesimismo en la afición y aseguró que España está entre el grupo de favoritas.

"Los periodistas os convenceréis si entra la pelota. A los jugadores si se percibe que no están plenamente convencidos, tengo que mejorar y conseguir que lo crean todavía más. Yo estoy convencido de que esta selección es muy difícil de batir. Tengo ilusión por hacer un buen papel, somos una de las seis, siete selecciones que opta a la Eurocopa", opinó.

"A la afición no la veo pesimista en ningún caso. Por la calle me dan ánimos y sienten que tenemos posibilidades. No me genera ninguna duda. Va a ser clave jugar en casa los tres partidos de clasificación del grupo", añadió resaltando la importancia de jugar en Sevilla.