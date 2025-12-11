Eric García: "Nunca me voy a alegrar de que a un rival le vayan las cosas mal"

"Si me tengo que guiar por eso (mal momento actual del Real Madrid), después del Clásico parecía que tirábamos la temporada al aire, el día del Chelsea igual. Hay momentos peores y mejores, hay que aprovechar cuando las cosas van bien, como ahora, y sacar los mejores resultados posibles. Pero nunca me voy a alegrar de que a un rival le vayan las cosas mal", afirmó a los medios tras renovar. Eso sí, no obvió que se alegra por el triunfo del Manchester City en el Santiago Bernabéu en la Champions. "Siempre te alegras de que en los sitios en que has estado las cosas vayan bien. Son un equipazo, estos años han podido ganar la Champions y varias Premiers y me alegro de los triunfos que tienen, no solo del de ayer sino en general", comentó sobre el buen momento del equipo de Pep Guardiola.

Eric Garcia explicó que renovar hasta 2031 con el Barça supone dar continuidad a un camino que, para él, empezó muy joven. "El sueño de pequeño, antes de irme, era triunfar en el Barça y ganar títulos. Tuve que irme y cuando vuelves, vuelves a empezar el sueño. Fui al Girona pero mi objetivo siempre ha sido triunfar aquí, poder jugar mi vida aquí y estoy muy contento", aseguró. El central repasó también su evolución como futbolista y su adaptación a las distintas posiciones, como mediocentro o incluso lateral. "Intento adaptarme a jugar donde toque. Tenemos un equipo lleno de calidad, con gente muy buena, e intento sumar donde pueda", señaló. "Sabía mis cualidades. En la vida hay momentos buenos, otros en que las cosas no salen como uno quiere. Estoy muy contento de renovar, de cómo van las cosas al equipo e individualmente también estoy contento", añadió.

En clave más personal, recordó los momentos duros de sus primeros meses tras volver al club. "Llegué aquí muy joven, en época difícil, y pasas de ser el mejor al peor en un día. Pero me mantuve tranquilo, sabía de mis cualidades y sé que ahora no soy el mejor y que cuando la cague un día tampoco seré el peor. Uno tiene que estar tranquilo y cuando las cosas van duras hay que agachar la cabeza, trabajar duro y luego todo acaba llegando", reflexionó. Considera clave su cesión al Girona, donde recuperó continuidad. "El paso de irme una temporada al Girona fue muy importante para jugar muchos minutos, lo que era conveniente para volver a coger el nivel. Cuando volví, con Hansi, al principio tuve problemas físicos, pero cuando pasó la temporada fue confiando cada vez más en mí y en distintas posiciones. Es un trabajo importante, juegues más o menos, y estoy disfrutando ahora de esta mayor regularidad y agradecido a Hansi por la confianza que me ha dado", explicó.

Preguntado por si se ve como futuro capitán, lo tomó con naturalidad. "Es algo que no tienes que elegir o no, es algo que sale natural. En el Barça siempre he sido capitán en categorías inferiores, me gusta ayudar al compañero cuando pasas por un momento difícil, en el campo me gusta ayudar al máximo. Los entrenadores han confiado siempre en mí y es algo que me sale natural. No es un objetivo, no sería bueno, pero sale natural de mí el ayudar al compañero", afirmó. También habló del futuro inmediato del equipo. "Le auguro un futuro increíble al equipo. Estamos creciendo a pasos muy grandes y auguro un futuro muy bueno para el club", aseguró. Y defendió su propia ambición competitiva: "Siempre he creído que podía ser titular en el Barça, jugara o no. Para esto trabajo. Estoy disfrutando de la titularidad, pero si algún día dejo de jugar y el míster no me pone, lo seguiré creyendo. Es algo muy importante, creo mucho en mí".

En cuanto a su relación con el técnico alemán, destacó su cercanía. "Flick es muy cercano, se preocupa por el jugador, te da confianza y libertad para jugar. Si te toca jugar en algún lugar en el que no estás acostumbrado, te da mucha confianza", aseguró. También tuvo palabras para Ronald Araujo, de baja por asuntos personales. "Lo echamos de menos, no solo como jugador sino como persona. Es alguien muy querido por lo que aporta. Le esperamos con los brazos abiertos, en temas de salud cada uno manda sobre él. Que tenga paciencia y ojalá pueda volver cuanto antes con nosotros porque es un jugador muy importante y le echamos de menos", comentó.