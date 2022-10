Los equipos que nunca han ganado la Copa Mundial de Fútbol

Cada cuatro años se celebra uno de los eventos deportivos más importantes: la Copa Mundial de Fútbol. Durante el torneo, 32 naciones superan un duro proceso de eliminatorias para poder competir y alzarse campeones.

El próximo 20 de noviembre Qatar volverá a ser testigo de este multitudinario acto que reúne a las mejores selecciones del planeta. No obstante, muchos equipos que han participado nunca lo han ganado, mientras que otros no han superado la complejidad de las fases del torneo y, por lo tanto, no han asistido a la tan señalada cita. Descubre cuáles son.

Los equipos que han participado en un Mundial y nunca lo han ganado

A lo largo de la historia de la Copa del Mundo han participado 79 selecciones nacionales, aunque 10 de ellas no consiguieron ni un punto en su participación mundialista:

Irak: s u primera participación en una Copa Mundial de Fútbol fue en México (1986) . Allí quedó eliminada en la primera ronda tras caer ante Paraguay, Bélgica y México

u primera participación en una . Allí quedó eliminada en la primera ronda tras caer ante Paraguay, Bélgica y México Togo: fue uno de los países participantes del Mundial de Alemania en 2006. Sin embargo, el delantero Emmanuel Adebayor y el entrenador Stephen Keshi, tuvieron una gran pelea tras los nefastos resultados del equipo en la Copa Africana de Naciones disputada en Egipto ese mismo año. Con la salida del míster, y después de otro problema relacionado con las primas ofrecidas por la federación, los jugadores se negaron a pisar el campo de fútbol, por lo que el nuevo entrenador, Otto Pfister, dimitió, y aunque volvió a ocupar su cargo a los dos días, no pudo evitar que el equipo quedase eliminado del torneo con un gol y sin ningún punto.

fue uno de los países participantes del Sin embargo, el delantero Emmanuel Adebayor y el entrenador Stephen Keshi, tuvieron una gran pelea tras los nefastos resultados del equipo en la Copa Africana de Naciones disputada en Egipto ese mismo año. Con la salida del míster, y después de otro problema relacionado con las primas ofrecidas por la federación, los jugadores se negaron a pisar el campo de fútbol, por lo que el nuevo entrenador, Otto Pfister, dimitió, y aunque volvió a ocupar su cargo a los dos días, no pudo evitar que el equipo quedase Canadá: su última participación en una Copa Mundial fue en 1986 , donde jugó en el grupo C del torneo junto a Francia, Hungría y la Unión Soviética. La selección perdió contra todos ellos y finalizó el torneo en la última posición tanto en su grupo como en la tabla general de ese año.

su última participación en una fue en , donde jugó en el grupo C del torneo junto a Francia, Hungría y la Unión Soviética. La selección perdió contra todos ellos y finalizó el torneo en la Indonesia: en 1938, bajo el nombre de Selección de fútbol de Indias Orientales Neerlandesas, Indonesia se convirtió en el primer país asiático en participar una Copa Mundial, pero no tardó en ser eliminado por Hungría. Tras alcanzar la independencia, la selección debutó en Suecia (1958), donde eliminó a China. Posteriormente, se tuvo que retirar de la competición cuando debía enfrentarse a Israel, estado no reconocido por las naciones musulmanas. En 1974 volvió a participar en una nueva eliminatoria, llegando a conseguir algunos puntos, y no fue hasta 1982 que intentó nuevamente su pase a la fase final , siendo eliminada por Nueva Zelanda.

en 1938, bajo el nombre de Selección de fútbol de Indias Orientales Neerlandesas, se convirtió en el pero no tardó en ser eliminado por Hungría. Tras alcanzar la independencia, la selección debutó en donde eliminó a China. Posteriormente, se tuvo que retirar de la competición cuando debía enfrentarse a Israel, estado no reconocido por las naciones musulmanas. llegando a conseguir algunos puntos, y no fue hasta que , siendo por Nueva Zelanda. Panamá: su única participación mundialista se dio en Rusia 2018 , donde solo jugó la primera ronda , ya que cayó en sus tres encuentros ante Bélgica, Inglaterra y Túnez.

su única participación mundialista se dio en , donde , ya que cayó en sus tres encuentros ante Bélgica, Inglaterra y Túnez. Emiratos Árabes Unidos: perdió sus tres juegos en la Copa del Mundo 1990.

en la China: obtuvo el penúltimo lugar en la Copa Mundial de Fútbol de 2002 , su única participación en dicha competición.

obtuvo el en la , su en dicha competición. Haití: en 1933 se afilió a la FIFA , lo que le permitió disputar la eliminatoria para el Mundial de 1934 en el grupo 11 del preliminar. En aquel momento jugó dos partidos con dos derrotas y un empate. Casi veinte años más tarde, la selección reapareció para la clasificación al Mundial de 1954 en el grupo 12 del preliminar junto con las selecciones de México y Estados Unidos, aunque finalmente, Haití quedó última del grupo con 4 derrotas.

en 1933 se afilió a la , lo que le permitió disputar la eliminatoria para el en el grupo 11 del preliminar. En aquel momento jugó dos partidos con dos derrotas y un empate. Casi veinte años más tarde, la selección reapareció para la clasificación al en el grupo 12 del preliminar junto con las selecciones de México y Estados Unidos, aunque finalmente, República del Congo (Zaire): cuando el país se llamaba Zaire, logró la clasificación para la fase final de la Copa del Mundo en 1974 , siendo el primer equipo del África central en clasificar a un Mundial de Fútbol. A pesar de su reconocido logro, no consiguió marcar ningún gol y perdió todos sus partidos.

cuando el país se llamaba Zaire, logró la clasificación para la fase final de la , siendo el A pesar de su reconocido logro, El Salvador: ha tenido dos participaciones en la Copa Mundial de fútbol: primero en 1970 y nuevamente en 1982, aunque no alcanzaron grandes resultados.

Selecciones que nunca se han calificado a una Copa del Mundo

Estas son los 10 equipos más destacados que nunca han participado en un Mundial de Fútbol: