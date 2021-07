El enigmático mensaje de Iker Casillas tras conocerse los audios de Florentino

Los audios de Florentino Pérez han generado mucha polémica estos días. El presidente del Real Madrid habría tenido palabras para periodistas, medios, jugadores como Raúl, Cristiano Ronaldo o incluso Mourinho, aunque una de las conversaciones más sonadas fue en la que salió el nombre de Iker Casillas.

"Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es, no lo ha sido nunca, ha sido el gran fallo que hemos tenido, lo que pasa es que, macho, le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé, le defienden tanto. Bueno, es una de las grandes estafas, la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Real Madrid son primero Raúl y segundo Casillas", habría afirmado Florentino Pérez en los audios.

Audios sobre Sara Carbonero y 'troleo' de Piqué

Además, el dirigente blanco habría dicho que Casillas tenía "problemas de visión" y que era "un perrito faldero", refiriéndose también a la que por entonces, en 2012, era su pareja, Sara Carbonero: "Esta tía, yo no me fío un pelo. Estas tías, ya sabes a lo que van. Se vuelven locas, van a la fama. Porque esta tía se cree que es una artista de cine".

El mismo día en el que se conoció este audio, Gerard Piqué publicó una fotografía en Instagram en la que mostraba su nuevo look sin barba, acompañado del mensaje 'Younger'. Casillas respondió en la red social con un 'Mounguer', a lo que Piqué no dudó en contestar: "Eso es lo que decía Florentino de ti en los audios, ¿no?".

El enigmático mensaje de Casillas

Así, tras una semana en la que han salido a la luz estas conversaciones, Iker Casillas ha querido publicar un post en Facebook con un enigmático mensaje: "Respira. Olvidar es vivir. Feliz fin de semana".

El mensaje aparece acompañado de una fotografía en la que el exportero está tomando el sol en un barco, con los ojos cerrados y disfrutando del ambiente.

Kiki Morente, el nuevo novio de Sara Carbonero

La semana en la que se han desvelado los audios sobre Casillas y Sara Carbonero llega una semana después de que se conociese que Sara Carbonero habría vuelto a encontrar el amor con el hermano de Estrella Morente, Kiki Morente. Según informó la revista Semana, la pareja se conoció a través de una amiga, Vicky Martos, buena amiga de la periodista y esposa de un compañero de trabajo del hermano pequeño de Estrella Morente.

Al parecer, llevan saliendo dos meses en los que Sara se habría integrado maravillosamente en la familia del cantaor. Ya se conocía que Estrella Morente y Sara tienen una buena relación y se les ha visto juntas en alguna ocasión. También apuntan que el joven habría presentado a Carbonero a su abuela de 91 años, Rosario Muñoz, conocida como la matriarca de los Morente.

El círculo más cercano de ambos asegura que están ilusionados y que quieren llevar la relación con discreción. Según parece, la pareja habría comunicado la noticia a sus más allegados en una fiesta en la casa de Coqui Font el pasado junio, al cancelarse el concierto que tenía previsto Kiki con su hermana Estrella por el tiempo.