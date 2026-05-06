Elustondo dejará la Real Sociedad a final de temporada

El club ha anunciado este martes su decisión de no renovar el contrato que une a ambas partes. El futbolista de Beasain (Gipuzkoa) pondrá así punto y final a su "ejemplar trayectoria" en el club txuri urdin, ha informado la Real en un comunicado. Aritz Elustondo debutó con el equipo de su vida en diciembre de 2014, en un encuentro de Copa en Oviedo. Desde aquel día y hasta hoy, ha disputado 310 partidos oficiales en las once temporadas que ha pertenecido al primer equipo. "Ejemplo dentro y fuera del campo, Aritz Elustando ha sido uno de esos jugadores imprescindibles en cualquier equipo que se precie", destaca la Real, que subraya además que ha sido un "inmejorable capitán que ha llevado con orgullo la camiseta en cada uno de los partidos que ha saltado al verde".

"Futbolista de rendimiento constante y siempre disponible para todos los entrenadores que han pasado por el banquillo txuri urdin en la última década", la Real afirma que el defensa guipuzcoano deja el club "con el respeto y la admiración de toda la familia realista". En su palmarés, Elustondo acumula dos Copas del Rey, la última ganada el 18 de abril en Sevilla, y además la enorme satisfacción de haber cumplido el sueño de jugar en el equipo donostiarra. "Aritz ha cumplido el sueño de todo txiki de Gipuzkoa. Nosotros seguimos cumpliendo los nuestros, que son que tipos como él jueguen en la Real", asegura el club, que afirma que se va "uno de los grandes" y anima a la afición a despedirse de él como merece en los dos partidos de Liga que quedan por disputarse en Anoeta.