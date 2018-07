David Luiz será baja ante el Real Madrid

El defensa brasileño David Luiz no estará con el París Saint-Germain en el duelo de la Liga de Campeones que mañana, miércoles, le medirá contra el Real Madrid, confirmó hoy su entrenador, Laurent Blanc.

El zaguero se lesionó una rodilla durante una convocatoria con la selección brasileña hace una semana, lo que le ha impedido entrenarse con sus compañeros.

En la rueda de prensa previa al duelo, Blanc aseguró que, por el momento, David Luiz es la única baja de su equipo para recibir al Madrid. Eso implica que el técnico recupera a los jugadores que se perdieron el último partido liguero contra el Bastia. Es el caso del centrocampista italiano Marco Verratti, con problemas en un muslo, el argentino Ángel di María, con sobrecarga física, y el meta Kevin Trapp, con problemas en una pierna.

Blanc no confirmó su once inicial, pero señaló que todos los jugadores que salten al césped del Parque de los Príncipes deberán estar al cien por cien. Al considerar que el duelo de la fase de grupos contra el Madrid "es un partido importante pero no definitivo", el entrenador francés aseguró que no forzaría a un jugador como si se tratara de una final.