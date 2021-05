David De Gea se convierte en el español más rico de Reino Unido

LEER MÁS Luis Enrique deja a Ramos fuera de la lista para la Eurocopa

El guardameta español, David de Gea está pasando por uno de los mejores momentos de su vida, ya que además de alcanzar éxitos en lo profesional, también los está logrando en el plano personal. El futbolista se convirtió en padre después de que su pareja, la cantante Edurne, diese a luz a la pequeña Yanay el pasado 4 de marzo.

En el puesto 16 de los jóvenes más ricos de Reino Unido

Asimismo, según ha publicado el medio inglés 'The Sunday Times', De Gea se ha convertido en uno de los jóvenes más ricos de Reino Unido, ya que su fortuna está estimada en 52 millones de euros. Estas cifras, unidas a su sueldo de aproximadamente 20 millones de euros al año, también le sitúan como el futbolista español mejor pagado del mundo.

Es decir, según este medio, David De Gea, de 29 años, estaría en el puesto número 16 de la lista de los jóvenes menores de 30 años más ricos de todo Reino Unido.

Lista Forbes y The Rich List

El futbolista español no solo aparece mencionado por su fortuna en la lista de The Sunday Times, sino también en la célebre lista Forbes y en la de The Rich List 2021, donde confirman que De Gea ha visto incrementado su patrimonio aproximadamente 13 millones de euros en el último año.

Éxito profesional

En cuanto al terreno profesional que le ha llevado a acumular esta gran fortuna, David De Gea lleva disputados 438 partidos con el Manchester United, equipo con el que lleva jugando desde el 2011. Además, ha ganado una Premier League, tres Supercopas, una Europa League y ha sido galardonado hasta cuatro veces como el Jugador del Año.

Por otro lado, estos son los éxitos profesionales los que han llevado al entrenador de la Selección Española, Luis Enrique, a convocarle para la Eurocopa 2020, junto a los otros dos guardametas, Unai Simón y Robert Sánchez.