Dani Rodríguez, sobre su salida del Mallorca: "A Arrasate le sudaba tres cojones lo que le decíamos los capitanes"

El de este fin de semana será un partido muy especial para Dani Rodríguez. El futbolista ahora del Leganés se enfrentará este sábado en Butarque al Mallorca, equipo del que ha sido capitán durante las últimas temporadas y del que salió con una forma muy fea hace tan solo unos meses.

Dani Rodríguez se enfrentó públicamente al que era su entrenador, Jagoba Arrasate, al principio de la temporada pasada, lo que le llevó a ser apartado del club y desencadenó una tensa situación que terminó con su salida en el mercado invernal tras rescindir su contrato con el equipo bermellón.

Este jueves, el futbolista ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche, donde ha repasado cómo se produjo su salida y ha cargado contra Jagoba Arrasate, al que ha señalado como uno de los culpables del descenso del Mallorca a Segunda División.

"En todos los equipos hay malas actitudes y malos comportamientos que necesitan una gestión por parte del entrenador. Cuando las malas actitudes vienen de gente que no juega ellos solos se están apartando de la dinámica del equipo, pero cuando hay malas actitudes de gente que es importante necesitas la gestión del entrenador. Si esas malas actitudes no tienen una consecuencia o un castigo, el grupo se rompe", explica Dani Rodríguez en Onda Cero sobre la gestión que hacía del vestuario Jagoba Arraste.

El que fuera capitán del Mallorca va más allá en su crítica a Arrasate: "Cuando tienes el apoyo de los capitanes y te dicen que eso no puede dejarlo pasar y por un oído le entraba y por otro le salía... Es que le sudaba tres cojones lo que le decía yo y lo que le decía el grupo", cuenta el futbolista.

La situación se volvió tan tensa y llegó hasta tal punto que "el vaso rebosó". "Estallé de la peor manera posible para mí y para el grupo. En ese momento me equivoqué y asumí todas las consecuencias, pero lo que estaba defendiendo era al grupo", sentencia.