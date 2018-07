Dani Alves: "Tengo un pie, la cabeza y medio cuerpo fuera del club"

El jugador brasileño del Barcelona Dani Alves ha asegurado que "a estas alturas" está descartado que continúe en el Barcelona el próximo año y ha atacado a la junta directiva azulgrana al afirmar que le ha "menospreciado" con la oferta de renovación que le ha presentado. En una rueda de prensa que ha durado cerca de una hora, el lateral derecho azulgrana, que el 30 de junio acaba contrato con el club catalán, ha señalado, sin embargo, que desvelará su futuro después de la final de la Liga de Campeones del próximo 6 de junio.

"Soy bastante inteligente para montar follones con dos finales por jugar. Vengo a defenderme de todas las tonterías que se han dicho. Con el equipo estoy al 200 % y con el club al 10 %", ha señalado Alves, quien ha puntualizado que tiene "un pie, la cabeza y más de medio cuerpo" fuera del club en el que ha militado la últimas siete temporadas.

Si hace algo más de un mes fue su representante, Dinorah Santa Ana, la que presionaba al club azulgrana anunciando el fin de las negociaciones, ésta vez ha sido el propio jugador el que ha roto el silencio para tensar algo más la cuerda y defenderse de "las tonterías" que, en su opinión, se han dicho en referencia a su futuro.

El jugador brasileño considera que el club azulgrana no le ha valorado lo suficiente con una oferta renovación que "hace seis meses" no contemplaban. "El club no quería renovarme hace seis meses y no fue hasta que vieron que no podían fichar, después de la sanción de la FIFA, que anunciaron que querían renovarme", ha precisado Alves, quien, asimismo, ha puntualizado que le dan "más valor" en otros clubes que en el club donde ha "trabajado mucho" para continuar.

En este sentido, no cree que "esté chantajeando al club" y, si bien ha precisado que le gustaría seguir en el Barcelona, le ha pedido respeto a la junta directiva. "Me gustaría quedarme en el Barça pero no a cualquier precio. Ha de haber un respeto. Lo que he hecho en este club no lo ha hecho otro en esta posición. Si no me respetan, buscaré un sitio donde me respeten", ha agregado.

El brasileño ha explicado, además, que hace más de un mes que no habla con el presidente azulgrana, Josep María Bartomeu, en una conversación en la que "se hablaron de demasiadas cosas que no interesan", ha indicado. "No me interesaban ni a mí, imagínense a vosotros (la prensa)", ha señalado Alves, quien ha agregado que el presidente "ya sabe lo que debe hacer" para que él siga en la disciplina azulgrana el próximo curso.

En cualquier caso, Alves no cree que sea "imprescindible" en el club, pero ha defendido su trabajo para merecer una mejor recompensa por parte del Barcelona que le ha presentado una oferta que no es comparable con la de otros clubes. En una comparecencia maratoniana, el lateral brasileño también ha atacado a los medios de comunicación al no responder a las preguntas del diario Marca al calificar su información de "basura", además de criticar a la cadena de televisión Cuatro por realizar contenidos de "vergüenza ajena".

Dice Alves que su paciencia "ha llegado al límite", después de escuchar "tonterías y gilipolleces" sobre su persona, y ha reiterado que se le ha faltado "al respeto" por parte del club, una situación que ha definido parafraseando a su exentrenador Josep Guardiola: "Como dice Pep, cuando me putean, no me afecta". Así las cosas, ha matizado que está centrado en el equipo para levantar la Copa del Rey y la Liga de Campeones y que no será hasta después de la final de Berlín cuando anuncie sus intenciones, que "a estas alturas" parecen muy lejos del Barcelona.