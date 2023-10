Clos Gómez: "No existe ninguna sala secreta en el VOR, lo que ha comentado Estrada Fernández es mentira"

Clos Gómez ha respondido a Estrada Fernández, exárbitro que ha hablado sobre la existencia de dos supuestas salas en el VOR, en Las Rozas, que no se conocían y de las cuales se haría un uso inadecuado. "No existen esas salas secretas. No hay ninguna duda de que lo que ha comentado mi excompañero es mentira", asegura el director del proyecto del VAR en España.

El excolegiado afirma que existe una sala grande a la que llaman Multi VOR, con cinco posiciones de VAR, además de siete VOR cerrados que se utilizan para Primera División. "Además de esas salas, efectivamente hay dos salas adicionales", cuenta Clos Gómez, que añade que una de ellas se usa para "recepcionar las señales cinco horas antes del partido, para todo el tema técnico".

Así, esa segunda sala adicional a la que hace referencia Estrada Fernández, sería "pública y conocida por todo el mundo", como afirma Clos Gómez: "Todos son conscientes, han estado en muchísimas ocasiones y saben sus funciones. Se utiliza para que haya un VAR reserva para cada uno de los partidos. Esto es comprensible, dado que si una persona se pone, además de llamar al médico, tiene que haber alguien preparado para sustituirlo".

En esta sala hay una persona encargada de "seguir el partido con los audios de campo": "También comunica cualquier incidencia técnica o importante, más allá del arbitraje, a la comisión técnica en la que estoy integrado (...) Los que están fuera de la sala simplemente hacen esas dos funciones y también están formándose. Esta es la verdad".

"Se puede insistir, pero de eso a insinuar que hay alguien detrás en una sala oscura que le está aconsejando si también interviene... Hay que tener muy poca vergüenza para decir esto", comenta Clos Gómez.

Por último, Clos Gómez dice que no entiende las declaraciones de su excompañero Estrada Fernández. "He de saber el motivo para hacer esas declaraciones. No tengo ni idea. Es una absoluta decepción que un compañero en el momento en el que estamos, en el que se está hablando de conspiraciones, está hablando de muchísimas cosas. Que alguien que ha estado dentro hace cinco minutos diga esto sabiendo que no es verdad, sabiendo que es mentira y pone en tela de juicio a todos sus compañeros, evidentemente. Pues mira, he recibido muchos mensajes,pero evidentemente no ha sentado bien porque mira, un árbitro nos pueden decir que somos malos, que somos buenos, que corremos poco, muchas cosas. Yo le animo, de verdad, le animo a que si tiene una prueba que vaya, pero no a un medio de comunicación, que la hayan jugado y la presente, pero evidentemente no lo va a hacer. No te quepa ninguna duda que no lo va hacer".