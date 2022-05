El análisis de Ancelotti en la previa

"Se van a enfrentar dos equipos que tienen gran calidad. Si tú llegas a una final o ganas una Champions, no ganas solo por el corazón. La personalidad es importante, porque te permite demostrar tu calidad. Son muchos aspectos: corazón, compromiso colectivo, la calidad individual... Solo una parte de esto no te permite tener éxito en la Champions, una competición tan importante y difícil. Ganar mañana no se puede solo con el corazón y el empujón del Bernabéu", analizó Ancelotti, preguntado por los argumentos blancos para estar en la final de París.