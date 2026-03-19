Simeone: "El Barcelona es el que mejor ataca en Europa"

"El camino en cuartos será duro como las otras veces. Intentaremos competir con el Barcelona que es el mejor equipo que ataca en Europa, pero tendremos la máxima ilusión en pasar. Nos exigirá estar al mejor nivel para pasar. Es un momento para estar contentos como equipo y estoy muy alegre de ver a la gente feliz", expresó el entrenador argentino tras certificar el pase a la siguiente ronda gracias al 5-2 de la ida que contrarrestó la derrota de este miércoles por 3-2 en el Tottenham Stadium. "Competimos contra el Real Madrid y Barcelona en Liga, en Copa del Rey y en ocasioens en Champions. Siempre el 'Mono' Burgos nos decía que en pretemporada teníamos que hacer amistosos con ellos porque nos hacen mejores", añadió.

"El equipo hizo un esfuerzo enorme. No tuvimos un buen inicio porque a veces tener una diferencia de tres goles no hace bien. Con el gol en contra, el equipo comenzó a atacar y empatamos el partido. Después de su gol, logramos de nuevo empatar y ellos se encontraron con el penalti para ganar el partido. Creo que el empate hubiera sido lo más justo", completó.

Sobre la situación del equipo que está en la final de la Copa del Rey y por octava vez desde que llegó Simeone en cuartos de la máxima competición europea, el argentino reconoció: "No tengo nada que decir porque los números hablan por si solos. Estoy donde quiero estar y donde trabajamos para estar. Al ser preguntado por sus jugadores, el entrenador se deshizo en elogios: "Estoy muy contento con Cardoso que viene trabajando muy bien y de manera continua e hizo un partido de nivel. Ni que hablar de Julian, Griezmann, Lookman, Hancko, Musso y de todos los jugadores. El Atlético de Madrid se enfrentará al Barcelona por un puesto en semifinales con la ventaja de que jugará el partido de vuelta en su estadio.