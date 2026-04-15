Flick: "Estamos disgustados; hemos merecido estar en semifinales"

"Estamos disgustados. Hemos hecho un fantástico partido en la primera parte. Hemos merecido más. Hemos merecido estar en semifinales. Estoy agradecido a la mentalidad de los jugadores. Estoy orgulloso de ellos", dijo el alemán. El técnico no quiso hablar del árbitro, que expulsó a Éric García en el minuto 77 y anuló un tanto a Ferran en el 55. "No quiero hablar del árbitro. Seguramente a vosotros os interesa, pero a mí no. Sólo quiero felicitar a mis jugadores".

Flick dijo que les queda la Liga: "Cuanto antes seamos campeones, mejor. No importa si es el día el Clásico. Lo importante es serlo". "Nos vamos disgustados porque hemos creído que íbamos a pasar a semifinales y hemos jugado para lograrlo. Estoy orgulloso de mis jugadores. Hicieron un gran partido. Volveremos".