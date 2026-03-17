Cubarsí: "Tenemos que pasar la eliminatoria sí o sí"

"Es un partido muy importante. Tenemos que pasar sí o sí. Jugamos el segundo partido en casa tras un buen resultado y con la ayuda de todos los culés intentaremos pasar la eliminatoria", ha resumido el joven central barcelonista. Desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el central gerundense ha pedido a la afición que acuda al Spotify Camp Nou para ganar al equipo inglés, contra el que firmaron un empate (1-1) en la ida disputada en St. James' Park. "Lo más importante no es la experiencia, que sí que es importante, si no cómo enfocas el partido. Es una eliminatoria que está empatada y eso no indica que vayas a pasar, aunque hayamos jugado unas semifinales la temporada pasada. Vamos a salir con todo", ha añadido.

Cubarsí ha puesto en valor la juventud del equipo: "Somos jóvenes y no tenemos mucha experiencia, pero tenemos las ganas de dejarnos la piel por este club, ya lo hicimos en las categorías inferiores, donde jugamos contra grandes rivales. Tengas la edad que tengas, puedes dar el máximo". El central ha comentado que pese a la disputa de muchos partidos consecutivos, el equipo ha podido recargar pilas. "Llegamos en buena dinámica. Jugando cada tres días no tienes mucho tiempo, pero tienes que encontrar momentos para mentalizarte. Mañana saldremos con todo, como siempre", ha insistido.

Cubarsí ha explicado que se han retocado "cuatro cosas" en la línea defensiva. "Creo que estamos a un gran nivel y cada jugador disponible está a un nivel espectacular, por lo que eso ayuda al equipo", ha insistido. En concreto ha alabado el papel de Gerard Martín, su último compañero en el eje central, un jugador que "está haciendo una temporada espectacular", según ha comentado. "Él está jugando más de central y se siente cómodo, está realizando una temporada magnífica, pero tanto Gerard como Ronald, Eric y Andreas pueden jugar al máximo (nivel)", ha insistido. También se ha referido al papel de Joao Cancelo: "Estamos muy contentos de esta segunda etapa. Cuando llegó me ayudó mucho a integrarme en el vestuario. Va muy bien tener a un jugador polivalente que nos pueda ayudar. Es un culé más y está encantado".

Respecto al Newcastle, Cubarsí ha destacado "la espectacular intensidad" mostrada en la ida. "Ya lo sabíamos porque jugamos contra ellos en la fase liga. Creo que en la ida nos faltó algo más de ritmo, pero en nuestra casa será distinto", ha opinado. Preguntado sobre la jornada electoral, en la que se vio a un numeroso grupo de jugadores festejando el voto junto con Joan Laporta, Cubarsí ha recordado que "como jugador y como socio cada uno tiene la libertad de expresarse como sea". "Voté y el voto me lo quedo para mí, le hemos dado la enhorabuena (a Laporta)", ha dicho. Precisamente Laporta visitó al equipo antes de la sesión de entrenamiento de este martes: "Nos ha dicho que seamos nosotros mismos, que siguiéramos haciéndolo y que sigamos siendo una familia, que es lo que da títulos".