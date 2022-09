Bayer Leverkusen – Atlético de Madrid: Simeone se queda sin Lemar

El entrenamiento de este mismo lunes en el escenario del encuentro, el Bay Arena de la ciudad alemana, previsto para las 18.45 horas, desvelará si el portero esloveno puede estar o no en condiciones de disputar el encuentro del martes. De momento está en la citación junto a otros dos guardametas (Ivo Grbic y Antonio Gomis), al igual que el pasado sábado, cuando finalmente se quedó fuera de la lista a última hora por el golpe en el muslo.

Desde que sufrió la contusión severa, hace nueve días contra la Real Sociedad en el Reale Arena, en un choque fortuito con su compañero Reinildo Mandava, el guardameta no se ha entrenado con el grupo, jugó el pasado miércoles contra el Oporto y fue baja el sábado frente al Celta, cuando fue reemplazado por Grbic. En el caso de no poder jugar en Leverkusen, se perdería su primer duelo de la Champions con el Atlético desde 2017.

En la convocatoria está Joao Félix. El delantero portugués no se entrenó por precaución en la mañana del domingo por un golpe que, en principio, no reviste importancia, con lo que esta tarde se prevé que se reincorpore al grupo para la última sesión previa al choque y este martes esté listo para formar desde el once en Leverkusen, según la previsión del club.

Lemar se queda fuera de la lista

En cambio, Lemar se cae de la convocatoria. El futbolista, cambiado al descanso del partido del pasado sábado contra el Celta, sufrió ese día una fuerte contractura muscular, se pierde el encuentro contra el Bayer Leverkusen y está en duda para el derbi del próximo domingo contra el Real Madrid en el Metropolitano.

Tampoco está disponible Giménez, baja por el fuerte dolor en la espalda con el que terminó el partido del pasado miércoles contra el Oporto. No jugó contra el Celta ni lo hará contra el Bayer Leverkusen, fuera de la convocatoria por esa dolencia en ambos encuentros. También siguen lesionados Stefan Savic, por quinto choque seguido por una lesión muscular, y Sergio Reguilón, que aún no ha debutado por una intervención de una pubalgia.