Atlético de Madrid - Slovan: en busca del "Top 8"

Los rojiblancos son otros desde la noche de Halloween del 31 de octubre, en la que se impusieron en Copa del Rey al Vic, el punto de partida desde el que han ido engrasando su maquinaria hasta alcanzar su mejor versión. Ahora, el equipo de Simeone vuela en Liga, Copa y Champions, encadenando nueve triunfos de manera consecutiva, lo que lo convierten en el conjunto más en forma del fútbol español. La reacción llegó a tiempo en el Atlético, y ahora, todo funciona a la perfección. El equipo ha recuperado la solidez defensiva tan característica de las primeras exitosas temporadas de Simeone. Los colchoneros han dejado la portería a cero en cinco de los últimos nueve encuentros, en los que solo el Sevilla ha sido capaz de marcarles más de un gol, con triunfo local (4-3).

Una seña de identidad que ha mantenido en Europa, dejando sin anotar a París Saint-Germain y Sparta de Praga, ambos a domicilio. Dos encuentros que han permitido al Atlético reengancharse a la lucha por el 'Top 8' de la clasificación. Estos seis puntos, sumados a los tres conseguidos ante el Leipzig, colocan a los colchoneros en el 15º puesto de la tabla, a solo un punto del octavo clasificado. Además, la entidad de los rivales en las últimas tres jornadas invita al optimismo atlético: Slovan Bratislava, Bayer Leverkusen, en casa, y Salzburgo, a domicilio.

El primero y más inmediato es el equipo eslovaco. El líder y actual campeón de su Liga llega al Metropolitano siendo el único equipo, junto a Leipzig y Young Boys, que no ha puntuado aún esta Champions. Además, es el equipo más goleado de la competición con 18 tantos en contra, y solo ha conseguido marcar un gol en los dos partidos que ha disputado como visitante. Por lo que los colchoneros deberían aprovechar para buscar un triunfo contundente que les permita acabar la jornada entre los ocho mejores equipos de la competición. Datos que invitan al optimismo en un Atleti que, no obstante, ya sabe lo que es perder como local en esta Liga de Campeones -ante el Lille (1-3)-. Por eso, los de Simeone no pueden confiarse, y deben seguir manteniendo la intensidad y el ritmo de juego que los han convertido en imparables en el último mes y medio de competición. Y gran parte de culpa la tiene la 'nueva' banda derecha del equipo.

La pareja formada por Giuliano Simeone y Marcos Llorente está funcionando a la perfección. El joven argentino parece estar tocado por una varita esta temporada. A su excelso rendimiento -un gol y tres asistencias- hay que añadir el hecho de que el Atlético ha ganado los ocho partidos en los que ha sido titular. Y por si esto fuera poco, la conexión mostrada con Marcos Llorente desde su regreso de lesión hace que el costado derecho sea uno de los principales argumentos ofensivos rojiblancos, promediando el Atleti con los dos juntos 5 goles por partido.

Esta no es la única buena noticia en ataque para Simeone. Antoine Griezmann llega tras firmar su mejor actuación esta temporada con un doblete ante el Sevilla. Además, el 'Principito' encadena cuatro partidos consecutivos viendo puerta, algo que no conseguía desde octubre de 2023, y ya es el máximo artillero del equipo con nueve goles, además del máximo asistente, con seis. Simeone ha conseguido tener enganchados a gran parte de la plantilla, lo que está permitiendo al técnico argentino rotar más que otras temporadas. Así, ante el Slovan, podrían regresar al once jugadores importantes como Le Normand, que necesita coger ritmo tras la lesión y podría formar pareja con Giménez dos meses y medio después, Koke, Samu Lino --goleador ante el Sevilla--, o Alexander Sorloth.

Por su parte, el Slovan viaja al Metropolitano para medirse por primera vez en su historia al Atlético, que será el sexto equipo español al que se enfrenten tras Barcelona, Real Madrid, Las Palmas, Athletic y Girona, este último esta misma temporada. En total, esta será la quinta visita de los eslovacos a España, de donde no guardan ningún buen recuerdo, ya que nunca consiguió el triunfo en territorio español -dos empates y dos derrotas-. En lo deportivo, el equipo de Vladimír Weiss viaja a Madrid sin uno de sus hombres en el centro del campo, Marko Tolic, que fue expulsado en el encuentro de la pasada jornada ante el Milan. Además, tampoco estará disponible el lateral izquierdo Matus Vojtko por una lesión muscular. El que sí estará será el armenio Tigran Barseghyan, máximo goleador del equipo con 17 goles y el jugador con más talento.