Simeone: "Ellos han tenido más descanso, pero a nadie le importa"

"Falta un montón, con todo lo que nos queda por jugar. Nos centramos en el partido a partido. No hay otra manera de prepararte. Vamos a ser mirados por el partido que hagamos este miércoles, porque se vive así. A nadie le importa que el rival tuvo dos días más de descanso, llega con cinco días de descanso, y nosotros no llegamos ni a las 68 horas. Pero a nadie le importa. Este miércoles tenemos que jugar. Si ganamos, opinarán todos bien y sino, van a criticar. Esa es la parte que les toca a ustedes y la parte que nos toca a nosotros", aseguró.

El Slovan Bratislava es penúltimo, sin un solo punto todavía en esta edición de la Liga de Campeones. "No miramos los rivales por la tabla de posiciones, sino los enfrentamos por sus características. Nos vamos a encontrar un rival que defiende bastante bajo en sus partidos de Champions, con un trabajo importante colectivo para intentar tener esa fortaleza y, a partir de ahí, aprovechar el contragolpe", analizó el técnico, que se ha "centrado en mirar" los últimos encuentros de Liga de Campeones de su oponente. "Me imagino que ese es el partido que tendremos que jugar y llevarlo a donde creemos que le podemos hacer daño", añadió el técnico argentino, que abogó por "jugar" un encuentro "inteligente" y adaptarse al duelo que "se presente". "Y, en consecuencia de lo que se vaya presentando en el partido, ir comportándonos", abundó.

El Atlético encadena nueve victorias, tras su dubitativo inicio de la temporada. "Los equipos van creciendo con el correr de los partidos y es normal que un equipo pueda crecer y pueda tener momentos no buenos en el andar, porque son muchísimos partidos que se juegan, siempre se nos exige el máximo en todos los partidos y no es fácil", repasó. "Está claro que los partidos te van generando situaciones y sociedades que uno va viendo y uno va intentando acercarse a lo que el equipo te va transmitiendo. En este último periodo, hemos encontrado soluciones, ya sea con los que están empezando o los chicos que están entrando en el segundo tiempo. No es casualidad lo que ha pasado en los últimos 15 o 20 minutos de los partidos", prosiguió el técnico. "Es una forma de trabajar y entrenar. El equipo trabaja y entrena de la misma manera. En este periodo de partidos se nos ha quedado de nuestra parte esta situación que a veces puede ser en contra. Hay que seguir generándola para que siga sucediendo", contestó después cuando abordó una pregunta sobre los goles conseguidos en el tramo final.

Simeone ha consolidado un once más tipo en estos últimos encuentros, en el que han intervenido menos jugadores como Rodrigo Riquelme, Reinildo Mandava o Alexander Sorloth. "Si vamos a la cantidad de minutos que han tenido todos, salvo Lemar, la mayoría de futbolistas han tenido una cantidad de minutos para tener oportunidad, jugar y competir. Siempre los invito a seguir trabajando a aquellos que por ahí tienen esos menos minutos que vos comentas", explicó Simeone. "Y no tengo ninguna duda de que el trabajo se ve reflejado en los Giuliano, los Galán, los Lenglet, que no habían empezado jugando y hoy lo están haciendo todos los partidos, porque se lo merecen, porque lo están haciendo bien y porque no tengo compromiso con nadie", avisó el entrenador, que recordó que "hay momentos que algunos jugadores atraviesan mejores momentos" y va "por ese lado", acompañando "en realidad lo que se ve".