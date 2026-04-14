Asencio no viaja a Múnich y se une a las bajas de Courtois, Tchouaméni y Rodrygo

El central blanco, que disputó los 90 minutos del choque del Real Madrid frente al Girona, no ha entrado en la lista de los 23 elegidos por Arbeloa para intentar remontar una eliminatoria (1-2 en el Santiago Bernabéu) que marcará el final del curso para el Real Madrid. No existe parte médico sobre Asencio ni alguna dolencia aparente del defensor de 23 años, que por sorpresa no viajará en la expedición que saldrá hacia Múnich este martes.

Tras descansar en el encuentro liguero del viernes, están de vuelta Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger. También el argentino Franco Mastantuono, que cumplió ciclo de sanción por acumulación de tarjetas. Por ese motivo no ha sido incluido Aurélien Tchouaméni y por lesión se han quedado fuera Thibaut Courtois y Rodrygo Goes. También se han caído de la lista respecto al Girona los jóvenes Jesús Fortea, Manuel Ángel y Daniel Yañez. La lista completa de convocados la forman los porteros Lunin, Fran González y Javi Navarro; los defensas Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy y Huijsen; los centrocampistas Bellingham, Camavinga, Valverde, Güler, Ceballos y Thiago Pitarch; y los delanteros Vinícius, Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.