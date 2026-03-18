Arbeloa: “Poca gente hubiese dicho que íbamos a ganar los dos partidos”

“Son los jugadores los que han dado la vuelta a la situación. Con su rendimiento, esfuerzo y talento. Ganar como hemos ganado aquí no es fácil. Ha sido una eliminatoria complicadisima, contra un equipo con una gran plantilla y un gran entrenador como teníamos enfrente. Muy poca gente hubiese dicho que íbamos a ganar los dos partidos”, dijo en rueda de prensa. “No creo que haya sido nada diferente a lo que llevo haciendo estos dos meses, que es trabajar e intentar sacar el mayor rendimiento de mis jugadores. Encontrar a cada uno su mejor sitio, ser un equipo muy equilibrado, que se sacrifiquen, que lo han entendido siendo solidarios en el esfuerzo. Sumar esa mentalidad colectiva es muy importante y ha salido una gran eliminatoria. Felices por el rendimiento, pero esto continúa. Al siguiente tropiezo seguro que saldrán dudas fuera, pero nos importa lo que estamos haciendo dentro”, añadió.

“No me atrevería decir que yo le puedo ganar nada a Guardiola, con casi 1.000 partidos en la élite, con mil trofeos ganados y en los mejores equipos de Europa. Si hemos ganado ha sido por el trabajo de los jugadores. Espero que esto nos refuerce como grupo en una situación nada fácil para nosotros, con bajas de jugadores muy importantes y siendo una familia, que es una de las claves de este Real Madrid cuando ha sido campeón”, completó. Arbeloa mantuvo su línea modesta respecto a su trabajo al frente del Real Madrid tras dos meses en el cargo, al que llegó en sustitución de Xabi Alonso, y en los que podría “escribir un libro” sobre el aprendizaje en este tiempo. “¿Si nos llegan a decir esto hace dos meses? No nos lo hubiésemos creído porque tampoco me hubiese creído estar dónde estoy”, declaró.

Además, tras señalar que sus “jugadores son la leche” como clave de haber vencido a técnicos muy experimentados como José Mourinho y Pep Guardiola en las dos eliminatorias que ha dirigido en ‘Champions’, instó a estos a seguir el mismo camino, esté quién esté en el campo, en referencia a cuando el francés Kylian Mbappé esté disponible para jugar de inicio y cuando se recupere el inglés Jude Bellingham. “Si algo tenemos que sacar de esta eliminatoria es que este es el camino, da igual quién esté en el campo”, apuntó. Arbeloa valoró la actuación este martes de Mbappé, quien disputó 20 minutos tras cinco partidos ausente debido a un esguince de rodilla. “Muy contento de verlo en el campo. Lo he visto rápido. Ha tenido muy buenas sensaciones y de aquí al domingo veremos qué hacemos”, señaló.

Por otro lado, explicó el cambio al descanso de Thibaut Courtois, debido a una sobrecarga, sin querer entrar a valorar si podrá jugar el derbi contra el Atlético de Madrid del próximo domingo. “Tenía unas molestias, él quería seguir pero no era necesario correr ningún riesgo porque en cuatro días tenemos otra final, un derbi importantísimo. Tenemos la suerte de tener otro gran portero como Lunin, que es un seguro”, aseguró. Una eliminatoria vencida ante el Manchester City que les cruzará en cuartos de final, salvo sorpresa, ya que ganó 1-6 en la ida al Atalanta, con el Bayern Múnich. “Todavía se tiene que clasificar, pero todo apunta al Bayern, sí. Es uno de los equipos más en forma de Europa, por cómo está jugando al fútbol, y va a ser igual de difícil que esta eliminatoria, sabiendo que tendremos el partido de vuelta en Múnich”, dijo sobre el enfrentamiento.