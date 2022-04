Carlo Ancelotti: “No necesito hacer cuentas”

LEER MÁS El Real Madrid remonta en el Pizjuán y deja casi sentenciada LaLiga

Carlo Ancelotti ha reflexionado sobre la situación del Real Madrid en la comparecencia previa al partido de liga frente al Osasuna. La victoria contra el Sevilla deja la liga muy de cara para el equipo blanco, pero su entrenador no piensa a largo plazo: "La cuenta que hacemos sencilla, simple. No necesito ser un matemático, porque no lo soy, me gusta más la historia. Quiero sumar de tres en tres e intentar sumar los tres puntos ante Osasuna". El técnico dice tener ilusión tanto por la posible consecución de la Liga como de la Champions.

En las críticas por la forma de jugar y la fortuna que ha podido tener el Real Madrid en sus últimos encuentros Carlo Ancelotti no ve nada malo: “Siempre he considerado que la suerte es una calidad. Si me dicen que tengo suerte, es que tengo una calidad más. Napoleón decía que prefería los generales con suerte a los generales de calidad”.

Descanso para Modric

El entrenador del Real Madrid ha confirmado que Luka Modric no jugará el encuentro contra el Osasuna y que será uno de los jugadores que descansará, de cara a los próximos partidos. Lo mismo ocurrirá con Casemiro, que tampoco disputará esta jornada de Liga, pero espera estar presente en la eliminatoria contra el Manchester City de Liga de Campeones.

En la polémica de los audios filtrados entre Gerard Piqué y Luis Rubiales, Carlo Ancelotti ha preferido no entrar. El técnico ha comentado: "Tengo orejas para escuchar y ojos para ver, pero es un asunto en el que no quiero entrar".