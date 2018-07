Busquets: "No llegamos de la mejor manera a la Supercopa de España"

POR EL ESFUERZO ANTE EL SEVILLA

El centrocampista español reconoce que la final de la Supercopa de Europa les pasará factura para el partido de ida de la Supercopa de España. Busquets cree que la falta de tiempo para recuperarse hará que les cueste más, pero que eso no es ninguna excusa. "Hemos recuperado bien, pero está claro que no es la mejor forma de llegar. De todas formas, mañana eso no puede ser una excusa", afirmó el español.