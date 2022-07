El Barcelona espera activar la segunda palanca económica para confirmar más fichajes

LEER MÁS Los socios dan el visto bueno a las activaciones económicas de Laporta

La presentación de Franck Kessié como nuevo jugador del Barcelona se ha convertido en un repaso a los movimientos del conjunto azulgrana en el mercado de fichajes, con Joan Laporta y Mateo Alemany como protagonistas. La mayor parte de las preguntas de la prensa iban dirigidas al presidente y al director de fútbol de la entidad, que espera seguir reforzando su plantilla de cara a la nueva temporada si se activa la segunda palanca económica.

Palancas económicas

Presentado Kessié y confirmado Andreas Christensen, que será presentado mañana, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha repasado las operaciones en la que el club está trabajando para seguir reforzando a la plantilla que estará a las órdenes de Xavi Hernández esta temporada. Dada la complicada situación económica de la entidad, el máximo mandatario culé ha admitido que antes de poder cerrar nuevos fichajes tendrán que activar la segunda palanca económica y conseguir traspasar a aquellos jugadores que no entran en los planes del entrenador.

Laporta insiste en que hay que "activar la segunda palanca para poder estar en una relación de 'fair play' 1:1 y, así, poder dar plena satisfacción al entrenador". También ha admitido que este movimiento económico será complicado, pero confía en que pueda ser efectivo en la segunda quincena del mes de julio. Por eso insiste en que en los despachos se sigue trabajando y ya hay gestiones avanzadas para ejecutarlas cuando sea posible.

Salir para dejar entrar

Son varios los futbolistas que no cuentan para Xavi Hernández, pero su salida está siendo más complicada de lo previsto. Laporta, que insiste en la necesidad de rebajar la masa salarial, confía en que la llegada de nuevos jugadores les anime a buscar un destino lejos del Camp Nou. "Tenemos un respeto absoluto por nuestros jugadores. Los que tienen contrato y no cuentan para el entrenador, hay que llegar a un acuerdo con ellos. Los futbolistas buscan tener el mismo contrato en otro club. Son profesionales y entienden la situación. Es una línea de trabajo que estamos desarrollando para estar en la norma 1:1. Todos tenemos que hablar claro y, finalmente, se impondrá la lógica. El momento clave es este, ahora, para ejecutar todas estas negociaciones."

No es el caso de Gavi. El director de fútbol, Mateo Alemany, ha asegurado que seguirá en el Barcelona al cien por cien. El acuerdo para su renovación va por buen camino y está prácticamente hecho. "Es menor y hasta que no tenga 18 años no se puede firmar más de tres años, vamos a esperar. Y hasta entonces vamos a peinar pequeños flecos no fundamentales, pero el acuerdo está hecho y Gavi va a seguir en el Barça al cien por cien", ha dicho.

Frenkie de Jong y Ousmane Dembélé merecen un capítulo aparte en este mercado veraniego. Laporta ha reconocido que el holandés no abandonará la disciplina azulgrana si no es necesario."Es jugador del Barça y nosotros, si no tenemos la necesidad, no lo venderemos. No lo queremos vender. Sabemos que tiene ofertas, pero en estos momentos no vendemos a este jugador".

En cuento al francés, su contrato con el Barça concluyó el pasado 30 de junio, pero el club sigue negociado su continuidad. "Se le hizo una oferta, el representante ha contestado, pero no ha llegado al nivel que ofrecemos. Estamos dispuestos a seguir hablando mientras nos interese; si no acepta nuestra propuesta, no podrá ser y si la acepta, se quedará."

Cristiano Ronaldo

El encuentro entre Joan Laporta y el agente Jorge Mendes desataron los rumores sobre el posible interés del Barcelona por Cristiano Ronaldo, cuya salida de Manchester United parece inevitable. El presidente azulgrana ha admitido su encuentro con Mendes, pero elude pronunciarse sobre el jugador portugués, ex del Real Madrid. "Tuve una cena el lunes con Jorge Mendes y hablamos en general del mercado. No pudo venir Alemany pero sí Yuste. ¿Cristiano? No voy a hablar de jugadores de los que salieron en la reunión. No voy a decir si me ofreció o no a algún jugador. Siempre es interesante hablar con él, es un gran agente".

Mensaje para Alexia Putellas

Joan Laporta ha aprovechado su comparecencia junto a Kessié para mandar un mensaje de apoyo a Alexia Putellas, la jugadora del Barça femenino e internacional con España que se perderá la Eurocopa Femenina de Inglaterra por una grave lesión de rodilla. La mejor jugadora del mundo se ha roto ligamento cruzado de la rodilla izquierda y estará unos diez meses de baja.