Bale: "Este era el lugar en el que quería estar"

LEER MÁS Bale jugará en Los Ángeles

"Es un honor increíble estar aquí", afirmó el exjugador del Real Madrid en una rueda de prensa en Los Ángeles (EE.UU.). "Este club es un proyecto increíble. Después de hablar con Larry Freedman y John Thorrington (ambos copresidentes del equipo), fue muy claro para mí que este era el lugar en el que quería estar", añadió el galés.

"No he venido aquí para estar seis o doce meses. He venido aquí para intentar estar lo máximo posible", sostuvo al decir que quiere dejar su "marca" en este equipo no solo a corto plazo. "Nuestra meta es intentar ganar un trofeo y haremos todo lo que podamos para hacerlo", añadió.

Por otro lado, Bale ensalzó el crecimiento de la MLS en los últimos años. "El nivel está creciendo de verdad. La calidad está mejorando, la liga está mejorando, los estadios están mejorando, los equipos están mejorando. Es una liga que está realmente en crecimiento", argumentó.