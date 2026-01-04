"¡La fiesta de la cantera!", así ha narrado Alberto Pereiro la 'manita' del Real Madrid ante el Betis

"La fiesta de la cantera, cinco de cinco!", así resumía Alberto Pereiro la manita del Real Madrid ante el Betis gracias al hat-trick de Gonzalo, un gol de Fran García y otro de Raúl Asencio. El tanto del Betis lo notó el Cucho Hernández después de una gran jugada personal y sentar a media defensa blanca.

El Real Madrid solo necesitó dos minutos para lanzar el primer aviso sobre la portería del Real Betis. Un misil de Fede Valverde desde fuera del área que se marchó rozando el primer palo. "Una buena jugada de Vini Jr, la tuvo Fede", avisaba Pereiro.

Tan solo tres minutos Vinicius Jr pidió penalti tras un forcejeo con Ortiz y Deossa. "No tengo la sensación de que haya sido gran cosa", comentaba el comentarista de Onda Cero, al tiempo que hacía referencia a la sonora pitada del Bernabéu sobre Hernández Hernández, "uno de los árbitros que peor caen".

Hat-trick del "cachorro Gonzalito"

La jugada más clara, previa al gol, fue para Álvaro Carreras, que se quedó solo ante el portero del Betis. "Se vuelve a marchar Vini, la pone atrás, llegó Bellingham y a punto ha estado de marcar Carreras", narraba Pereiro. Con el paso de los minutos, el Real Madrid se volcaba más y más sobre la portería contraria, mientras que el Real Betis no llegaba al área blanca.

Así que poco tardó en llegar el primero del Real Madrid, un remate de cabeza de Gonzalo, "el cachorro", tal y como le apodan en Radioestadio. Rodrygo fue el encargado de poner un centro milimétrico a la cabeza del delantero, que remató solo. "La falta al segundo palo, no defiende nadie. ¡Llega Gonzalo y mete la cabeza lo justo para que entre llorando por el segundo palo!", así fue la narración de Pereiro.

Tras el gol, el partido se relajó y ni Real Madrid ni Betis tuvieron ocasiones claras. Mientras tanto, en Radioestadio seguían comentando el tanto. "El remate de cabeza es su mejor cualidad", aseguraba MisterChip, al tiempo que Pereiro lamentaba que "no le ponen ni un centro".

Por parte del Betis, lo intentó Deossa con un tiro desde fuera del área que rebotó en Camavinga, pero el árbitro no señaló córner. "Qué horror", se quejaba el comentarista en referencia a los fallos arbitrales. Antes del descanso, Tchouameni dio el susto al tirarse al suelo por problemas físicos, aunque pudo continuar con normalidad.

La segunda parte comenzó con el segundo gol de Gonzalo en su cuenta particular, "un golazo" del cachorro, según Pereiro. El delantero controló con el pecho un pase de Valverde y sin dejarlo botar remató de volea al palo derecho del portero del Betis: "¡Doblete de Gonzalito García para sacarle las castañas del fuego al Real Madrid!", comentaba Pereiro.

Y cuando todavía el madridismo estaba celebrando, llegó el tercero desde la cabeza de Raúl Asencio. Un córner botado por Rodrygo que remató el defensa completamente solo. "El primero de su carrera", puntualizaba el comentarista. "El Madrid clausura el partido con la cantera", añadía, en referencia a que, con este gol, el club merengue sentenciaba el partido.

Pitos del Bernabéu a Vinicius y Rodrygo

Sin embargo, no fue así. El Betis no se rindió y tuvo un par de ocasiones, como un disparo de Marc Roca y otro de Ruibal, que obligaron a intervenir a Courtois. Fue a la tercera cuando el equipo verdiblanco logró el premio. "Se la come Asencio, el Cucho se va de Courtois y Rudiger no sirve de portero", resumía el gol Pereiro.

Y a partir de entonces, el equipo de Pellegrini comenzó a hacerse con el control, pero Courtois evitó que el Betis marcara más goles. La relajación en el juego del Real Madrid provocó la pitada del Bernabéu y que Xabi Alonso cambiara tanto a Rodrygo como a Vinicius, que se fue "jurando en arameo", según Pereiro.

Como si los pitos fuera lo que necesitaba el Real Madrid para espabilar, antes de acabar el partido, Gonzalo anotó el cuarto gol y su hat-trick particular. Un golazo de espuela. "Mete el tacón y para dentro. ¡Un, dos, tres, hat-trick de Gonzalito!", expresaba el comentarista.

Y para redondear el marcador, Fran García anotó el quinto en el marcador. Un centro de Valverde para el remate perfecto de Fran García. "Otro canterano que se suma a la fiesta de Valdebebas. Cinco de cinco", concluía Pereiro.

Con esta victoria el Real Madrid comienza el año ahuyentando los fantasmas del pasado y dando un golpe sobre la mesa. Sigue a cuatro puntos del Barça, que ganó su partido ante el Espanyol y coge aire para el partido contra el Atlético de Madrid del próximo jueves por la Supercopa de España.