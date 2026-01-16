El Atlético de Madrid confirma el traspaso de Raspadori al Atalanta

El futbolista, de 25 años y que lucirá el número 18 en su nuevo equipo, llegó la noche del martes a Bérgamo para pasar el pertinente reconocimiento médico en la mañana del miércoles y formalizar este jueves su contrato con su nuevo equipo. Raspadori llegó a la 'Dea' después de varios días de negociaciones con el Roma que no llegaron a buen puerto. El internacional italiano prefirió un equipo que participa en Liga de Campeones para asegurarse un puesto en la lista de Italia en caso de que la 'Azzurra' clasifique al Mundial 2026. “Desde nuestro club le deseamos mucha suerte en todos sus futuros proyectos profesionales y personales”, anunció el Atlético en sus canales oficiales.

Hace seis meses, Raspadori llegó al Atlético por más 22 millones de euros. Ahora sale en torno a la misma cantidad rumbo al Atalanta, uno de los numerosos clubes italianos que han pujado por el atacante. Sin embargo, apenas ha sido titular en el Atlético: sólo cuatro encuentros en los que respondió a buen nivel, con goles ante el Eintracht Francfort y el Atlético Baleares, de los 15 que ha jugado a las órdenes de Diego Simeone y de los 27 que ha disputado el equipo en esta temporada. La competencia no sólo en la delantera (Alexander Sorloth, Julián Álvarez y Antoine Griezmann), sino también en la banda izquierda (Nico González o Álex Baena) lo relegaron a un papel secundario en todo este tiempo en el esquema del técnico argentino, que siempre insistió en las cualidades que tenía el internacional italiano en 45 ocasiones, con once goles.