"¡Qué sindiós!": así sonó la eliminación copera del Real Madrid ante el Albacete en el debut de Arbeloa

Álvaro Arbeloa no pudo tener peor debut como entrenador del Real Madrid. Siguen los problemas para el equipo madridista que cayó eliminado de la Copa del Rey en un malísimo partido en el que el equipo manchego se impuso por 3-2 con un gol en el tiempo de descuento.

Dio entrada Arbeloa a dos canteranos en el once titular, Jiménez y Cestero, y dejó en casa a hombres importantes como Courtois, Tchouaméni o Bellingham, a los que su equipo terminó echando de menos.

Echó especialmente de menos a Courtois, ya que la actuación de Lunin dejó mucho que desear. El ucraniano falló gravemente en el segundo gol del Albacete y pudo hacer mucho más en el tercero.

Antes, en la primera mitad, se había adelantado el equipo albaceteño con un gol de Villar a la salida de un córner en la recta final. Todo apuntaba a que se irían por delante al descanso, pero Mastantuono apareció en la última jugada para cazar un rechace dentro del área y hacer el gol del empate.

En la segunda parte volvió a dejar mucho que desear el Real Madrid y fue el Albacete quien gozó de las mejores oportunidades. Jefte Betancor volvió a adelantar a los manchegos en la recta final del partido en una jugada mal defendida por el equipo blanco en la que Lunin falló estrepitosamente.

Pero el Madrid tiró de épica y volvió a empatar el marcador con un cabezazo de Gonzalo García a la salida de un córner en el minuto 91. Parecía que partido se resolvería en la prórroga, pero entonces volvió a aparecer Jefte Betancor para, en una jugada sin aparente peligro, volver a marcar ante la pasividad de la defensa del Madrid.

La andadura de Arbeloa en el banquillo madridista comienza con eliminación copera ante un equipo de Segunda División y continúa la semana maldita para el equipo blanco, que en cuatro días ha perdido dos títulos y al entrenador con el que comenzó la temporada.