Arrasate: "Estamos fastidiados y enrabietados"

Arrasate consideró que el resultado fue demasiado abultado, aunque reconoció que sus futbolistas acabaron “fundidos” y les “faltó fuelle” en la segunda parte para tratar de ir arriba y buscar el empate. “Después del primer gol, han sido superiores. Pensábamos que podíamos tener alguna opción de empatar, pero nos ha costado mucho robar. Hemos terminado muy cansados y los dos últimos goles afean lo que ha sido el partido”, reflexionó el técnico vizcanío en la rueda de prensa posterior al partido disputado en Yeda.

Lamentó en más de una ocasión que el Real Madrid se adelantara en el marcador debido a una pérdida en la salida del balón: “Duele no acertar y encajar así un gol. Estamos fastidiados, enrabietados. Los jugadores se han vaciado, hemos hecho un partido digno. Hemos acabado muy cansados. Te ves 0-0 al descanso, con opciones de adelantarte y fastidiados con los dos goles finales”, incidió el preparador bermellón.

Arrasate confesó que algunos jugadores no estaban bien del todo físicamente, como el caso de Antonio Raíllo, que pidió el cambio a la media hora: “Ha querido estar, pero toda la semana ha estado enfermo y durante el partido se veía con flojera. No estaba al cien por cien. Ha sido honesto”. Eliminados de la Copa del Rey tras el batacazo contra el Pontevedra y de la Supercopa, Arrasate lanzó un mensaje de ánimo al considerar que existen “muchos estímulos por delante” en la temporada. “El año ha empezado de la peor manera posible, pero lo que tenemos por delante tiene suficientes alicientes como para que lo tomemos como un reto. Tenemos muchas cosas que decir todavía y ojalá la segunda vuelta sea como la primera”, confió.

De la tangana que hubo al final del encuentro, Arrasate dijo desconocer las causas que la motivaron: “Estaba pendiente del final del partido, porque si pasa algo lo acarreas en liga y estaba más pendiente de eso. Es verdad que algún jugador nuestro estaba fuera de sí, seguramente por esos dos goles. No sé si ha habido algo más. Me ha pillado lejos. No sé qué ha pasado”.