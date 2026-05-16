Arbeloa: "Sé que Mbappé no estaba contento y me gusta"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha afirmado en rueda de prensa que sabía que "Kylian Mbappé "no estaba contento" por no haber jugado de inicio frente al Oviedo, algo que, ha reconocido, le "gusta". "Kylian el otro día no estaba contento y me gusta. Para mí es algo que tiene mucha más normalidad que lo que se le ha dado", ha añadido.

El técnico madridista ha explicado que "lo mejor" era que Mbappé jugara "un rato" en la segunda parte, pero que le da "mucha normalidad" a lo que ha pasado, porque su relación con el delantero francés sigue siendo "la misma".

Estas declaraciones llegan después de que Mbappé dijera en zona mixta tras el partido contra el Oviedo que Arbeloa le dijo que era "el cuarto delantero". "Entiendo que estas cosas puedan ser noticia. Todo lo que dijo lo habíamos hablado ya antes, yo me lo tomo con más naturalidad. Entiendo cómo se sienten los jugadores cuando no juegan", ha dicho Arbeloa.

Sobre la llegada de José Mourinho

El entrenador también ha hablado sobre la posible llegada de Mourinho como entrenador del Madrid y ha asegurado que estará "muy feliz de verle de vuelta en casa". "El día que el club tome una decisión con respecto al entrenador de la temporada que viene, deberán anunciarlo cuando lo consideren oportuno. Respecto a José, he sido muy claro durante toda mi vida lo que pienso de él. Como jugador suyo pero sobre todo como madridista, pienso que es el número uno. José pues ha sido, es y será por siempre 'uno di noi'", ha enfatizado.

Además, ha hecho balance sobre los cuatro meses que ha pasado al frente del equipo. "Era un entrenador de Primera RFEF y me marcho siendo, el día que me vaya aquí, entrenador del Real Madrid, entrenador de Primera División, habiendo disputado partidos de 'Champions League'. Tampoco hay tantos entrenadores que puedan decir lo mismo", ha añadido.

Su mayor decepción

También lamentado no haber podido ayudar al equipo "al objetivo que tenían, que era ganar títulos. Siempre es lo más difícil en el Real Madrid, cuando no se gana, por la exigencia que tenemos... Es la mayor de las decepciones que me llevo de estos cuatro meses", ha confesado.