Ángel Torres: "Rubiales no puede seguir un minuto más en el cargo"

"Lo que tiene que hacer es dimitir porque no se puede tolerar este comportamiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Si no dimite, se le debe abrir expediente y sancionarle como ya se hizo con (Ángel) Villar. Rubiales no puede seguir un minuto más en el cargo", expresó el dirigente durante un acto para presentar a su nuevo equipo de comunicación.

El máximo mandatario del conjunto madrileño remarcó que el Consejo Superior de Deportes (CSD) "debe actuar" y no esperar a la Asamblea extraordinaria convocada por el órgano federativo el viernes que solo sirve para ganar tiempo".

Torres, que señaló que no ha vuelto a participar en una Asamblea desde que "se echó a Villar" y "seguramente no vuelva" pero que tiene claro su posición al respecto, advirtió que este hecho puede dividir al pleno de la federación e incluso Rubiales puede "ganar la votación".

El presidente, que subrayó que el fútbol español está dando una "mala imagen" y que este hecho perjudica a la candidatura con Portugal para el Mundial 2030, añadió que el técnico Jorge Vilda tiene que centrarse en entrenar y no pedir que jugadoras aparezcan "en vídeos".

"De momento hay tres denuncias y seguro que habrá más. Tenemos la candidatura del Mundial 2030 con Portugal y no podemos tener a alguien que ha dado esta imagen", concluyó.