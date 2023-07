Ancelotti zanja en 'caso Brasil' en Los Ángeles

LEER MÁS El Madrid ya está en Los Ángeles con todos sus efectivos

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, quiso zanjar en su primera comparecencia pública su posible vinculación con Brasil para ser su próximo seleccionador desde la Copa América que se disputa el próximo verano y aseguró que "no" va a "hablar" de esto "nunca más" y que se atiene al contrato que tiene con el conjunto blanco hasta el 30 de junio de 2024.

Asunto zanjado

"No voy a hablar de Brasil ni de lo que va a pasar. Soy entrenador del Real Madrid y aquí me quedo. Este asunto no lo voy a hablar nunca más", dijo ante los medios de comunicación presentes en las instalaciones de la universidad UCLA de Los Ángeles.

"Me quedo con el contrato que tengo hasta el 30 de junio de 2024", añadió.

"Yo no tengo prisa por renovar porque tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024. La confianza en este club es total. La temporada va a salir bien porque tenemos mucha confianza. La plantilla ha mejorado, aunque hemos perdido a un jugador fundamental como

Karim -Benzema-, al que le deseamos lo mejor. Tenemos un grupo muy joven y estamos convencidos de que nos va a dar muchas alegrías", completó.

Unas declaraciones de Ancelotti que llegan 16 días después de que el presiente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, diera por hecho la llegada del técnico el próximo verano, tras nombrar a Fernando Diniz como entrenador interino.

Caso Mbappé

Además, el italiano rehuyó valorar el hipotético fichaje del francés Kylian Mbappé.

"Nunca he hablado de jugadores que no están en el Madrid. Puedo hablar de jugadores de gran calidad que han venido como Jude Bellingham, Arda Güller, Fran García, Brahim Díaz... Modric, Rodygo y Vinícus han vuelto muy bien... hablar de jugadores que no están aquí no me parece correcto", aseguró.

Un Carlo Ancelotti que habló antes del primer entrenamiento del Real Madrid en tierras estadounidenses, donde disputará cuatro amistosos de pretemporada.

El domingo 23 en el Rose Bowl de Pasadena, en el condado de Los Ángeles, contra el Milan; viajará a Houston, para enfrentarse al Manchester United el miércoles 26; a Dallas, para abordar el clásico ante el Barcelona el sábado 29; y a Orlando, para jugar contra el Juventus el miércoles 2 de agosto antes de regresar a España.

"El objetivo de la pretemporada es preparar al equipo. Tenemos jugadores nuevos a los que hay que adaptar rápidamente a nuestro estilo y filosofía; es un momento importante de la temporada que vamos a pasar con un buen ambiente, buen clima y con nuestra afición que siempre está con nosotros", dijo.