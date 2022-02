Ancelotti: "No vamos a arriesgar con Benzema"

Duelo ante el Athletic: “Es un partido muy importante, tenemos mucha ilusión. Va a ser complicado, tenemos que dar lo mejor. Nos conocemos bien, hemos jugado varias veces contra ellos y seguro que es un partido igualado. Mañana será distinto a los anteriores”.

Estado físico de Benzema: “Aún no sabemos si podrá jugar. No vamos a arriesgar. Si esta bien jugará, y si no, lo hará otro. No es una final de la Champions. Si no se encuentra bien no va a jugar, es un partido exigente”.

El cansancio de los internacionales sudamericanos: “Tenemos que evaluarlo, ver hoy como llegan. Si sólo están cansados, van a viajar. Si no empiezan el partido, les puedo necesitar durante el mismo. Está claro que esta fecha es un poco rara, pero vamos a poner un equipo para competir”.

La portería: “Aún no he decidido quien va a jugar. Puede jugar Courtois o Lunin. No tiene porque jugar sólo la Copa Lunin, también puede jugar en Liga”.

Sin laterales zurdos: “No están ni Mendy ni Marcelo, pero hay dos opciones, Alaba o Nacho. Lo tengo decidido, pero no te lo voy a decir. No va a depender de si juega Nico Williams o Berenguer. Es verdad que Nacho puede estar más cómodo defendiendo, pero con el balón Alaba nos aporta mucho”.

Minutos para Bale y Hazard: “Puede ser que jueguen. Es verdad que Vinicius y Rodrygo vienen de jugar con su selección, pero tienen 20 años, no 60 como yo. Pero sí, Hazard y Bale están listos para jugar”.