Ancelotti: "Mi papel no es dar minutos a jugadores, es hacer que el Real Madrid gane"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha insistido en que su "papel no es dar minutos a jugadores" con menos protagonismo, sino que es hacer que el club "gane partidos", al mismo tiempo que criticó el "increíble" calendario, con un febrero "importante" en el que jugará 7 partidos en 24 días, que está "superando" los "límites" sin pensar en los futbolistas.

"Conozco muy bien mi papel, no es el papel de dar minutos a jugadores, mi papel es hacer que el Real Madrid gane partidos. A veces unos juegan menos y eso me molesta personalmente, me gustaría dar minutos a todos, porque todos son serios y profesionales. Pero no soy el entrenador personal de Odriozola, Hazard, Mariano, Rodrygo, solo soy el entrenador del Real Madrid", afirmó el italiano en la rueda de prensa previa al partido de este jueves (21.00 horas) ante el Valencia.

En proceso de mejora

El técnico destacó el "buen partido" del pasado domingo ante la Real Sociedad, a pesar del empate (0-0). "Fue un encuentro completo, el equipo está mejorando en todos los aspectos, el físico, la condición individual, para jugar partidos con más intensidad. No sé hasta cuando, pero en febrero el equipo va a crecer en rendimiento, es un mes importante", celebró.

"Siempre se puede hacer mejor. Hasta ahora lo ha hecho mejor el Barça, no sé si cinco puntos son muchos o pocos, pero sé que tenemos confianza para pelear hasta el final. Hemos mejorado, es evidente, la plantilla empieza a estar muy bien. Era previsible un mes de enero complicado, pero hemos salido de él bastante bien. Ahora va a llegar lo bueno para nosotros", agregó sobre un febrero 'apretado' con 7 duelos en 24 días.

Calendario de locos

Sin embargo, aunque recalcó que "dosificar" esfuerzos es "importante, Ancelotti reiteró que no van "a tirar ninguna competición", ya que en todas ellas (Liga, Champions, Mundial de Clubes y Copa) están "muy cerca". Aunque aprovechó para criticar el "increíble" calendario al que se enfrenta la entidad blanca. "Aquí no se para, porque LaLiga quiere hacer lo suyo, la RFEF, la UEFA, la FIFA", comentó ante la sucesión 'maratoniana' de partidos.

"Es un tema serio, pero no se piensa en los jugadores, si un día se cansan. Es una ilusión grande jugar una semifinales ante el FC Barcelona, pero hay un límite y ahora se está superando. Tenemos que hacer algo entre todos para evitar esto", valoró, antes de que el Real Madrid viaje el 8 de febrero a Marruecos para disputar las semifinales del Mundial de Clubes.

El primer compromiso de febrero será este jueves, en el encuentro correspondiente a la jornada 17, aplazada por la Supercopa, ante un Valencia ya sin Gennaro Gattuso en el banquillo. "Cuando se cambia un entrenador se hace para cambiar la dinámica y dar más responsabilidad a los jugadores. Mañana estarán muy motivados", analizó.

"Que te despidan es una parte de nuestro trabajo, no hay entrenadores a los que no hayan echado, quizá solo Guardiola, pero llegará un día en el que le echen. A mí me han echado de todos los sitios del mundo", apuntó sobre la marcha de su compatriota.

Haciendo recuento de bajas

Para dicho encuentro, Ancelotti confirmó que Dani Carvajal y Aurelien Tchouameni están "bien" y "listos al cien por cien" tras completar sus procesos de recuperación. Mientras, a David Alaba "le falta poco" y podría aparecer en Liga este domingo ante el Mallorca o en el 'Mundialito'.

Esto, sumado a la lesión de Ferland Mendy, podría obligar a Eduardo Camavinga a actuar de nuevo de lateral izquierdo de "emergencia", un puesto que también puede ocupar Nacho. "Estamos bastante cubiertos en la posición. Camavinga lo está haciendo bien, se adapta bien. En el futuro va a ser un gran pivote e interior, que se adapte a jugar en el lateral izquierdo significa inteligencia y humildad", alabó.

"Atrás estamos bien porque hay jugadores que pueden jugaren diferentes posiciones, como Nacho, eso nos va a ayudar. Hemos tenido bajas, pero ahora estamos bastante sólidos atrás, solo hemos encajado un gol ante el Atleti en los últimos tres partidos", destacó sobre la faceta defensiva del equipo.

Ancelotti también fue preguntado por el gran momento de Dani Ceballos, que suma seis participaciones consecutivas, dos de ellas como titular. El italiano ve al sevillano como "reemplazo" de Luka Modric. "Tiene características que tiene Luka, no le molesta el balón, es muy inteligente, su condición física es ahora óptima, tiene confianza y personalidad", elogió.

Precisamente, sobre una posible oferta del extranjero para el croata, que termina contrato en junio de este año con el club blanco, Ancelotti aseveró que "las leyendas del Real Madrid tienen que retirarse en el Real Madrid".

Sin movimientos en el mercado de invierno

Así, abordó el asunto del mercado invernal, al que el Real Madrid no ha acudido. "Si haces una buena planificación, no lo necesitas. A veces fichar en invierno significa que algo ha pasado, pero nosotros hemos pensado que no era necesario fichar, la plantilla está bien", explicó, aunque habló de la incorporación de Fran García para el próximo curso.

"Podía ser una poción, pero Mendy se puede recuperar pronto, y a Fran le viene bien seguir en el Rayo para progresar y mejorar en experiencia", añadió.

Finalmente, Ancelotti afirmó que en la Premier, que ha gastado más de 800 millones en este mercado invernal, los derechos de TV son "mucho más altos" y, aunque si destacó que la competencia interna será "competida y entretenida", recordó que "el año pasado la Champions y la Europa League no las ganaron equipos ingleses".