Ancelotti no impedirá la marcha de Hazard en enero si el belga quiere salir

Carlo Ancelotti ha sorprendido a todos cuando, a pregunta de Fernando Burgos, ha reconocido que no cerrará la puerta de salida a Edem Hazard en el mercado de invierno si el belga expresa su deseo de abandonar el Bernabéu. "Está claro que tenemos que tener en cuenta el pensamiento de cada jugador en general. Yo nunca en mi carrera como entrenador he forzado a un jugador que quiere salir a quedarse. Si un jugador quiere salir tiene que salir. No hay duda."

Vinicius y Rodrygo

Ancelotti se ha mostrado encantando con el rendimiento de los dos jóvenes brasileños que forman el tridente de ataque del Real Madrid junto a Benzema, en detrimento de Hazard.

Sobre Vinicius ha dicho que seguirá jugando todos los minutos mientras siga rindiendo como hasta ahora. "Está bien, es muy joven y recupera mejor que otros. El día que tenga problemas o no mantenga el nivel podrá ir al banquillo, pero estamos muy satisfechos con él."

De Rodrygo Goes ha destacado su gran esfuerzo en defensa y su calidad en ataque. "No tiene que hacer nada más de lo que ha hecho en los últimos partidos. Está haciendo todo lo que le pedimos, al cien por ciento. Estoy muy satisfecho."

El VAR es un buen invento

Preguntado por las frecuentes polémicas que generan las decisiones arbitrales y las intervenciones del VAR, el técnico italiano ha asegurado que "el VAR es un gran invento" que sirve para resolver cuestiones objetivas, como el fuera de juego, pero no las subjetivas, como las manos. "Poco a poco está haciendo bien al fútbol. La polémica existía antes del VAR y el VAR ha arreglado muchas cosas".

Ancelotti cree que el sistema de videoarbitraje no ha complicado el fútbol, pero algunas normas "si son complicadas. La del fuera de juego es complicado y no justo. Es la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo, que es una interpretación arbitral".

Y respecto al nivel del arbitraje español respecto al de otras ligas europeas, "no es mejor ni peor, es diferente", ha dicho.

El técnico del conjunto blanco no ha querido opinar sobre las palabras que el colegiado Soto Grado dirigió a los jugadores del Real Madrid cuando estos protestaron por los pocos minutos de prolongación en el partido frente a Osasuna.

Para abrir la jornada 12

Tras el empate ante Osasuna, el equipo viaja a Alicante para medirse al Elche en el partido que abre la decimosegunda jornada de Liga. Podrán seguir el encuentro en Radioestadio desde las 13.50 horas.