"Contra el Real Madrid espero que la afición del Elche demuestre que el estadio es nuestro"

Fran Escribá, entrenador del Elche CF, quiere que los seguidores que acudan al partido en el estadio Martínez Valero estén al lado de su equipo para ayudar a dar la sorpresa ante los de Carlo Ancelotti.

El entrenador del Elche ha reconocido que “ganar al Real Madrid siempre es muy complicado” y que para conseguirlo deben hacer “muy buen partido”. “Es imposible vencer si no miramos a su portería. Debemos ser muy buenos en las dos áreas. Ser fuertes a nivel defensivo y mirar a portería contraria, siendo competitivos y jugando muy juntos”, ha insistido.

Sobre el momento del Elche, tras la derrota en Vallecas, ha manifestado que “la semana ha sido muy buena a nivel de trabajo”. “Se nos escapó un partido que podíamos tener muy controlado y se nos fue en una acción en la que sabíamos que nos podían hacer daño. El Real Madrid juega a otra cosa”, ha agregado. La única baja es la de Pablo Piatti, con una lesión en el sóleo.

Y del ambiente confía que en “la afición demuestre ante el Real Madrid que el estadio Martínez Valero es nuestro”. “Como equipo grande que es, el Real Madrid arrastra a mucha gente; en la provincia de Alicante siempre ha habido mucho madridista. No me gustaría tener la sensación de que no jugamos en casa. La afición entiende de la dificultad del partido por lo que espero que se note que es nuestro estadio y que la gente nos dé el plus para poder ganar el partido”, ha señalado.