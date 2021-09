Ancelotti: “Este equipo tiene pelotas"

La garra del equipo: “El espíritu es la base de los resultados que hemos logrado. Siempre luchamos hasta el final. Lo primero es ganar, pero hay más opciones si juegas bien. La palabra clave es equilibrio. Lo que hemos hecho fuera es porque este equipo tiene pelotas”.

Vinicius: “Ahora tiene más madurez, más confianza y eso hace que ahora veamos toda su calidad. Está enchufado y es difícil dejarle en el banquillo si no está cansado. Tiene 20 años, así que puede jugar varios partidos seguidos”.

Camavinga: “Lo tiene todo para jugar en el Madrid. Es joven, es alegre, está intentando aprender español. Tiene una gran frescura propia de la juventud. Es un mediocentro muy completo y puede jugar en todas las posiciones. Es un medio moderno, físicamente es muy fuerte, así que puede jugar en muchos sitios.

Asensio: “Hacer un once es complicado. Es normal que no esté contento cuando no juega. Lo raro sería que estuviese contento sin jugar. Asensio entrena bien, igual que Isco, Jovic… y eso es lo que me gusta. Van a tener minutos.

El Barcelona: “Todos los equipos tienen problemas antes o después. Ahora no les está saliendo bien, pero el entrenador tiene que trabajar para resolver esos problemas.