Camavinga: “Jugar en el Real Madrid es un sueño"

Jugar en el Real Madrid: “Estoy muy contento y orgulloso de estar aquí. Quiero agradecer al presidente y a mi familia, porque ellos han hecho posible que yo esté aquí. Si hace unos años me hubiesen dicho que jugaría en el Real Madrid, no me lo hubiese creído”.

Su papel en el equipo: "Vengo a aprender, tengo que demostrar que estoy preparado. Voy a trabajar duro para poder disfrutar de minutos de juego. Estar aquí es cumplir un sueño. La competencia en el centro del campo me motiva. Voy a aprender mucho de los grandes jugadores de este equipo”.

Su posición en el campo: “Puedo adaptarme a varias posiciones, jugaré donde me diga el entrenador. Me gusta jugar delante de la defensa, pero también puedo jugar más adelantado. Mis mejores virtudes son la técnica y la agresividad”.

Fichaje de última hora: “Es cierto que se hizo en los últimas días, pero es un secreto con quién hablé y con quién no. Venir al Real Madrid ha sido una elección muy pensada”.

La importancia de Benzema: “Es un ídolo para todos los franceses. Siempre está encima de los jóvenes, ayudando, como ha hecho con Vinicius, seguro que también lo hace conmigo”.