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Almeida carga contra la UEFA por el arbitraje Champions

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, criticó este miércoles la actuación arbitral en el partido del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones y aseguró que el conjunto rojiblanco, del que es reconocido seguidor, "jugó contra la UEFA" más que contra su rival, el Arsenal.

EFE

Madrid |

Almeida carga contra la UEFA por el arbitraje Champions
Almeida carga contra la UEFA por el arbitraje Champions | Europa Press

Almeida afirmó en declaraciones a los medios que "es incomprensible" la designación de un árbitro alemán, Daniel Siebert, en un contexto en el que, según dijo, España y Alemania se juegan la quinta plaza de acceso a la competición, y cuestionó además algunas decisiones durante el encuentro disputado este miércoles, que concluyó con triunfo por 1-0 (después del 1-1 de la ida). En su opinión, hubo jugadas que no responden a errores puntuales del colegiado, sino a una "voluntad predeterminada" de perjudicar al Atlético de Madrid.

Entre otras acciones, citó la ausencia de repeticiones de una jugada en la que se sancionó fuera de juego previo a un empujón a Giuliano Simeone dentro del área, una acción sobre Antoine Griezmann que consideró penalti "claro" y el tiempo añadido del encuentro, que interpretó como indicios de una actuación dirigida a que el partido concluyera cuanto antes. "Al Arsenal se le podía ganar, pero a la UEFA no", resumió Almeida, y añadió que el Atlético "compitió contra todo un sistema" y no sólo contra su rival deportivo.

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