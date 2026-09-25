Expulsan del mundial al seleccionador español de ciclismo junior por esta temeridad al volante

La victoria del joven español Benjamín Noval en el Campeonato del Mundo de Ruta Junior de los Mundiales de Montreal se ha visto empañada por el seleccionador nacional, Eleuterio Anguita, tras cometer una temeridad con su vehículo.

Anguita, que acompañó durante toda la carrera a su pupilo, fue expulsado por la UCI tras conducir a gran velocidad el coche de equipo durante la prueba. El seleccionador del equipo junior fue grabado durante la carrera circulando a gran velocidad frente a la incredulidad de los espectadores.

En el vídeo, que ya se ha hecho viral en redes sociales, aparece el vehículo volando sobre el asfalto tras un cambio de rasante. Su conducción temeraria se puede percibir durante la grabación, algo que ha provocado su expulsión inmediata.

Expulsión y multa al seleccionador

Según informa el medio 'Domestique', el video ha sido examinado por la Unión Ciclista Internacional, derivando en la expulsión del evento a Anguita y multándolo con 1.060 euros, tal y como establece la normativa actual de seguridad del ciclismo profesional.

Al parecer, el coche de apoyo de la delegación española se quedó demasiado atrás, por lo que el seleccionador trató de recuperar la distancia conduciendo a más velocidad.

El madrileño y exciclista se encontraba estrenando su cargo como seleccionador después de que entrará como entrenador en 2005. Anteriormente, Anguita ostentó el cargo de seleccionador cadete y Junior de la Federación Madrileña de Ciclismo.

La temeridad tiene mayor importancia teniendo en cuenta que Eleuterio fue ciclista profesional durante muchos años, por lo que debería ser consciente de lo peligroso que supone conducir a tal velocidad.