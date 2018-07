Joan Capdevila: "Esta España es más favorita que la que ganó en Sudáfrica 2010"

Joan Capdevila, exinternacional con España y campeón de Europa en 2008 y del Mundial en 2010, no tiene dudas de que esta Selección es más favorita que la que ganó en Sudáfrica. "Es un privilegio poder competir para lograr títulos", afirma.

El exinternacional español Joan Capdevila y ganador del Mundial 2010 en Sudáfrica ha asegurado que ve a la selección actual "más favorita" para ganar el campeonato en Rusia que la campeona hace ocho años, pese al cese de Julen Lopetegui y que Fernando Hierro haya cogido las riendas del equipo en un cambio inesperado y sin margen de reacción.

"Claro que sí veo a esta España más favorita que la de 2010. Nosotros fuimos al Mundial sin ser favoritos, ni mucho menos. Ganamos la Eurocopa 2008 pero en un Mundial nunca se había hecho nada. Fuimos un poco sin cartel y ganamos", aseguró.

En este sentido, aseveró que ahora España es "favorita", como muchas otras selecciones, pero que ello "no es ninguna presión". "Es un privilegio poder competir para lograr títulos. Les diría a los jugadores que vayan a una, es complicado pero que disfruten. Que sepan dónde están, que tengan responsabilidad y que disfruten", señaló.

Capdevila, 63 veces internacional absoluto --con 6 goles y 8 asistencias-- y titular y ganador en la Eurocopa 2008 y el Mundial 2010, manifestó que, ante el inicio de este Mundial de Rusia, siente "nostalgia" al recordar cómo fue la cita de Sudáfrica.

"Siento mucha nostalgia, pagaría lo que tuviera para repetir esos momentos. Cuando lo vives lo haces como un sueño, es algo que ves de pequeño por la tele y de repente lo vives. El Mundial de 2010 fue algo único, mejor todavía porque ganamos. Estar en un torneo así es algo único porque sólo están los elegidos", se sinceró.

El lateral izquierdo de Tàrrega debutó con la selección el 20 de noviembre de 2002, en un amistoso contra Bulgaria en el que jugó 12 minutos, y disputó su último partido el 7 de junio de 2011, en otro amistoso contra Venezuela con triunfo español (3-0). Y, de por medio, un total de 63 partidos que le hacen ser, hoy día, el número 24 en la lista de jugadores con más internacionalidades con España.

No obstante, sincero, cree que si hubiera sido contemporáneo de Jordi Alba en la 'Roja', su presencia hubiera sido menor. "Creo que sería titular Jordi, la verdad que él. Juega en el Barça, ha estado en equipos más grandes de los que yo he jugado. Me tocaría chupar banquillo", aportó distendido tras participar en un acto de BetStars en Londres.