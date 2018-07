Deschamps elogia a Roberto Martínez, pero se acuerda de su antecesor: "Ha hecho un gran trabajo, pero continuó lo que estaba realizando Wilmots"

El seleccionador galo habló sobre Roberto Martínez , su rival en el banquillo en la semifinal del Mundial de Rusia . Deschamps tuvo palabras de elogio hacia el español, pero también afirmó que continuó lo que estaba haciendo el anterior seleccionador belga. No quiere entrar en el grupo de los elegidos por ganar un Mundial como entrenador y como jugador, sino que se limita a pensar en su semifinal ante Bélgica .

El seleccionador francés Didier Deschamps reconoció el potencial de su rival en la semifinal de Rusia 2018, se mostró feliz de poder ser uno de los elegidos por ser campeón del Mundo como jugador y entrenador y elogió a su colega Roberto Martínez, del que dijo que había "dado un toque personal y diferente a la selección de Bélgica".

Deschamps ensalzó el trabajo del preparador español. Pero también recordó a su predecesor, Marc Wilmots. "Tengo un gran respeto por él. Ha llevado a Bélgica un toque personal y diferente", dijo. "Pero esta selección siempre ha contado con jugadores de talento que convivieron en una generación a pesar del varapalo que padeció en la pasada Eurocopa contra Gales.

Roberto Martínez ha hecho un gran trabajo pero continuó también el que estaba realizando Marc Wilmots", recordó el preparador de Francia. Deschamps no se plantea la posibilidad de entrar en el grupo de los elegidos por ganar el Mundial como jugador y entrenador. "Por el momento solo soy del grupo de elegidos que puede jugar una semifinal. Espero esta pregunta para más tarde. Pero no me voy a quejar", indicó.

El seleccionador de Francia subrayó el conocimiento que existe entre ambos equipos que se van a medir en San Petersburgo. "Tenemos la ventaja de conocer a nuestro rival pero él también nos conoce muy bien. Los jugadores entre ellos tienen buenas relaciones. Pero el partido de semifinales es una gran oportunidad que debemos aprovechar", indicó.

El técnico galo no se mostró preocupado por las posibles variantes tácticas que tenga previstas Roberto Martínez, especialmente a la hora de sustituir a Thomas Meunier, el lateral izquierdo ausente por sanción. "Nos vamos a adaptar a cualquier situación. Los jugadores están preparados. Bélgica no está en esta situación por casualidad. Estamos listos", recordó el seleccionador francés, que rechaza afrontar el duelo como una revancha personal tras la decepción en la pasada Eurocopa.

"Eso no existe en el fútbol. Cada partido y cada competición tiene su contexto y su momento", apuntó. "Los jugadores que disputaron la Eurcopa ya digirieron esa derrota. Ahora intentaremos aprovechar las nuevas ocasiones que se presenten y esta es una de ellas. Ellos han ganado en experiencia igual que lo que se viva aquí servirá para el futuro", añadió Deschamps.