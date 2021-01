Cassano: "En el Real Madrid engordé 14 kilos. Comía la Nutella a cucharadas"

LEER MÁS Todos los motivos de la salida de Odegaard del Real Madrid

Que Antonio Cassano no fue el mejor profesional en el Real Madrid saltaba a la vista. Pero por si había dudas lo ha confirmado. Cassano llegó al Real Madrid en el mercado de invierno del año 2006. El jugador procedía de la Roma dónde había demostrado ser uno de los mayores talentos potenciales del fútbol italiano. Sin embargo, en el club blanco no cumplio ninguna expectaviva.

Llegó con evidente sobrepeso. De hecho reconoce que en los primeros perdió 12 kilos. En verano llegó Fabio Capello al banquillo del Santiago Bernabéu. La relación entre ambos comenzó bien. Cassano se ganó un puesto en el once y gozaba de la confianza del técnico.

La Nutella a cucharadas

Sin embargo, tras un encontronazo entre ambos, Cassano desapareció de las alineaciones y en ese punto empezó a descuidarse. Tanto es así que en siete meses ganó 14 kilos de peso: "Al llegar Capello hice dos goles en dos partidos y me sentía el rey del mundo. Me sustituyó en el primer tiempo ante el Lyon, me pelee con él en Jerez y me sacó del equipo. En siete meses gané 14 kilos, comía la Nutella directamente desde el bote, a cucharadas, y todo me daba igual. Daba asco". Cassano, afirma en una entrevista en Bobo TV que la marca de crema de chocolate les regalaba cada mes un bote de cinco kilos.

En su estancia en el Real Madrid en total disputó 29 partidos en los que marcó cuatro goles. Posteriormente en su biografía se ha mostrado arrepentido por su compartamiento en el club blanco y falta de profesionalidad a la vez que se disculpa con Capello por los disgustos que le dio.

En esa biografía deja otras perlas de la época:

"Tenía un amigo camarero. Su misión era llevarme tres o cuatro croissants tras haber hecho el amor. Me los llevaba a la escalera, yo acompañaba a la chica y hacíamos en cambio: él se llevaba a la chica, y yo me hinchaba de croissants"